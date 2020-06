Et si la nature était le symbole de nos découvertes en Conflent ?

C'est un coup de cœur France Bleu Roussillon d'Edith Llatas. On laisse de coté l'espace de quelques instants le stress du quotidien, plus de sollicitations, pas d'écrans, aucune notification, ici on admire la montagne, la forêt et les joyaux que nous proposent la nature du Pays Catalan. Nous sommes dans la réserve naturelle de Nohèdes.

Elle a été créer par l'Etat au milieu des années 80, en 1986 précisément. Son quotidien est administrer par l'Association Gestionnaire de la Réserve Naturelle de Nohèdes, AGRNN qui a pour objectif premier d'assurer la conservation du patrimoine naturel de façon durable.

Il y a en effet des espèces naturelles à protéger, la faune, la flore, des inventaires ont été réalisés.

Et puisque la nature est encore plus belle quand on peut la partager, cette association a souhaité proposer des activités aux habitants du coin, du département, de la région et même potentiellement du monde entier, le tout dans le respect de l'environnement.

Timberlay est notre invitée, elle est chargée de mission.

L'actualité c'est la 15ième édition du festival nature, un événement maintenu.

Une cadre ressourçant

Un petit coin de paradis préservé avec la base : de l’eau, des végétaux, des animaux.

[Timberlay] On est en Conflent, la réserve de Nohèdes c'est vraiment une réserve magnifique, il y a beaucoup de spécificités, on est assez connu pour les lacs d'altitude qui sont vraiment des lieux super pour faire des randonnées avec des points de vues assez exceptionnels, à seulement quelques heures de marche et on a du coup beaucoup d'espèces végétales, animales, qui ne sont présentes que dans cette partie des Pyrénées voir que dans cette réserve pour certaines espèces.

Des rendez-vous pour partager, découvrir, s'émerveiller

Cet été et jusqu’à fin septembre des animations sont proposés ici au cœur de la Réserve Naturelle de Nohèdes en Conflent.

[Timberlay] On a 6 grands rendez-vous tout au long de l'été, donc on commence avec une randonnée autour des fameux lacs de Nohèdes, le 28 juin, ensuite on a une conférence le 17 juillet sur le calotriton des Pyrénées, qui est un amphibien présent sur la réserve, après on continue avec encore quelque chose de différent, un atelier d'écriture qui a lieu le 5 août, sur les amphibiens, le 11 août on a une sortie autour des insectes dans le village de Nohèdes avec un spécialiste. Et après on continue le 18 août avec une marche nocturne. Là pour écouter le bruit des animaux, pour se mettre dans cette ambiance, et on fini vraiment avec l'apothéose, le 26 septembre avec une sortie autour du brame du cerf pour essayer de capter cette ambiance particulière de la montagne.

Pour en savoir d'avantage sur le festival nature 2020 des réserves naturelles Catalanes qui se déroule jusqu'au mois d'octobre cliquez ici.

La Maison de la Réserve est au Village à Nohèdes en Conflent.

Site internet : www.nohedes-nature.org