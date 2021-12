Et si le Père Noël était un dieu scandinave ?

Réécoutez Pierre Nuss traverses plusieurs civilisations pour percer le mystère du Père Noël Copier

Et si Père Noël était un dieu scandinave ? Cette question qui peut paraître saugrenue m’est venu en relisant l’excellent et délirant roman Père Porcher de Terry Pratchett. Mais regardons les faits : le Père Noël actuel a été emmené aux Etats-Unis par les immigrés hollandais qui fêtaient Saint-Nicolas de Myrre, Sankt Niklaas en hollandais, qui est devenu en version orale Sinterklaas (comme en Alsace, on dit Sùndiklaus plutôt que Sànkt Nikolaus, on a perdu une syllabe et on en a modifié une autre). C'était vers 1770, pendant la Guerre d'Indépendance Américaine, dans le coin de New-York (qui s’appelait alors New Amsterdam, rapport aux hollandais). Par déformation et anglicisme, il est devenu Santa Claus. Pas encore en pourpre ou en vert, il était toujours encore mauve-archevêque...

Les couleurs sont à rapprocher du Father Christmas anglais, qui portait du vert ou de l'écarlate, et qui symbolisait au XVIe l'esprit de Noël. Bien, mais quel lien avec les dieux du Valhalla ? Dans le nord scandinave, les vikings fêtaient Yule ou Jul, ou Jule, autour du solstice d'hiver, et il se passait des choses étranges pendant cette période (cette croyance a été gardée en Alsace : entre Noël et l’Épiphanie, mieux vaut ne pas sortir la nuit, ces douze nuits sont le microcosme de l'année à venir, et tout peut aller très vite. Ce sont les Räuhnaacht). Ces nuits-là, pendant Yule, on voyait voler la chasse sauvage dans les cieux, une armée de guerriers fantômes avec à sa tête, Odin, barbu, vieux, avec son chapeau vissé sur la tête, parfois sur son cheval volant Sleipnir, il tenait plus du Panzer que du cheval, avec ses 8 pattes. Huit… Huit pattes comme les 8 rennes du Père Noël, qui, on y pense rarement, volent aussi dans les airs pour tirer le traîneau. Le Dieu Odin allait offrir des cadeaux aux siens, souvent des anneaux en or pour les guerriers valeureux et les justes, accompagné du lutin Julenisse, tiens, déjà des lutins en rapport avec les cadeaux...

Saint-Nicolas aurait hérité de beaucoup de traits d'Odin, physiques et spirituels. Le long bâton du marcheur, la longue barbe. Bon, Saint-Nicolas n’est pas borgne.

Et puis ensuite, le protestantisme a créé chez nous le Christkindel, figure lumineuse basée sur sainte-Lucie et sainte-Odile, une jeune fille qui représente à elle seule le mystère de l'Incarnation du Divin, puisque ce personnage est à la fois une jeune fille et l'enfant Jésus à peine né. Oui, c’est compliqué, allez expliquer ça aux enfants...