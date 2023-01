Et si en Nord-Isère, vous mangiez une brioche de Bourgoin à la place de la galette des rois ?

À la place de la galette des rois cette année, vous pouvez peut-être vous offrir un bout d'histoire culinaire berjallienne. Dans la rue piétonne de Bourgoin-Jallieu en Nord-Isère, la pâtisserie-chocolaterie Decèvre continue plutôt discrètement de faire vivre la brioche de Bourgoin. Une brioche un peu oubliée, mais littéralement royale, identité de la ville il y a encore quelques décennies.

ⓘ Publicité

"Je me souviens que mon grand-père ne venait pas une seule fois à Bourgoin sans acheter une brioche de Bourgoin" raconte Bernadette Decèvre, pâtissière depuis 1981. "Il y avait un boulanger qui, lui, exposait ses brioches les jours de foire et il vendait des quantités de brioches astronomiques. Personne ne s'en allait de Bourgoin sans sa brioche !"

Son histoire remonte au moins jusqu'au XVe siècle

Aujourd'hui, elle est beaucoup plus discrète, un peu occultée par la multitude de choix et la pâtisserie fine. Pourtant, "en 1447, le prince Louis, futur Louis XI, se retire en ses terres dauphinoises à la suite d'une brouille avec son père, Charles VII, roi de France, et là il a découvert la brioche de Bourgoin" raconte la pâtissière en se basant sur un petit livre, très peu édité et désormais rare, qui raconte l'histoire de cette brioche.

Bernadette Decèvre représente un engagement pâtissier pour continuer de faire vivre l'histoire très ancienne de la brioche de Bourgoin © Radio France - Noémie Philippot

Quelques siècles plus tard, la brioche de Bourgoin s'est retrouvée sur la table de Napoléon à son retour de l'île d'Elbe. C'est dans les années 30 qu'un boulanger lui donne ses couleurs rouges et blanches, en billes de sucre. Alors lorsqu'elle prépare cette brioche, Bernadette Decèvre est touchée. "Cela remut beaucoup de choses. On s'inscrit vraiment dans la tradition de la ville et on aimerait vivre cette époque pour vivre des choses comme ça." Pourquoi pas viser la table du palais de l'Elysée ? "Ah qui sait !" rit Bernadette Decèvre.

La brioche de Bourgoin, base pure beurre cela va sans dire, demande presque trois jours de préparation alors si vous souhaitez la découvrir, la pâtisserie Decèvre vous demande de la commander. Vous la dégusterez parfaitement fraîche et avec deux petits fèves cachées à l'intérieur spécialement pour l'épiphanie.