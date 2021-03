Et si vous participiez à une exposition sur la nature au muséum de Bordeaux?

Anna C

L'idée de cette prochaine collection est d'immortaliser une fleur, un insecte, un coquillage, un animal et de l'envoyer au muséum pour une expo qui sera présentée en novembre 2021.

Cette grande collecte n’est pas un concours photo, l’objectif c’est de faire prendre conscience aux photographes amateurs de la nature qui nous entoure, nous sensibiliser à la biodiversité. Vos photos feront ensuite l’objet d’une exposition temporaire en novembre 2021, une exposition appelée « Collectionner la nature ?». Une exposition amenée à nous interroger sur la préservation de cette nature présente partout autour de nous au quotidien, sur votre balcon, dans votre jardin, dans vos promenades et même pendant vos courses. Vous pouvez donc sortir votre appareil photo ou votre smartphone dès que vous mettez un pied dehors.

Une fois le cliché pris, comme un vrai collectionneur, n’oubliez pas de noter la date et le lieu de la photo, et si possible, le nom de l’espèce photographié (si vous le pouvez). Si vous le souhaitez vous pouvez même donner un nom à la collection que vous allez envoyer au muséum de Bordeaux.

Vous pouvez envoyer vos contributions à l’adresse mail : jeparticipe.museum@mairie-bordeaux.fr

Toutes les photos ne pourront pas être retenues pour l’exposition, mais si vos clichés participent à cette grande exposition, vous serez bien évidemment tenus informés.