Etat de santé du fleuve Rhône

[Avec le changement climatique, la préservation et la reconquête du bon état des eaux sont essentielles pour permettre aux milieux aquatiques de continuer à fournir des services durables aux activités humaines, et de se régénérer plus vite après des épisodes de sécheresses ou d’inondations.] Extrait "Actualité du 22 novembre" Agence de l'eau RMC

ⓘ Publicité

L'état des eaux s'évalue sur des critères, chimiques, écologiques et quantitatifs. Des prélèvements sont régulièrement, fait et comparer avec une situation de référence.

""L'idée, ce n'est pas d'être excellent partout, c'est d'être bon partout.""

loading

Casiers Girardon Donzère - Patrice Pautrat

""On a comme objectif, à l'échelle du Rhône, de restaurer presque 800 hectares de zones humides pour rendre de l'habitat à la biodiversité.""

loading

Travaux de restauration - Agence de l'eau RMC

""La continuité écologique est un enjeu important pour la bonne santé des milieux. On ne remet pas en cause un usage, bien sûr, mais on essaye de composer avec les différents acteurs du bassin pour rendre cette continuité possible.""

loading

Exemple de passe à poissons sur le fleuve - Agence de l'eau RMC

Des liens pour aller plus loin :

Agence de l'eau Rhône méditerranée Corse : ICI

L'eau dans le bassin Rhône Méditerranée : ICI