"Éternelle Notre-Dame" : l'expérience immersive virtuelle pour découvrir la cathédrale autrement

L'expérience s'intitule "Eternelle Notre-Dame", et elle est bluffante de réalisme. A partir de ce samedi 15 janvier, ce parcours immersif s'ouvre au public à la Grande Arche de La Défense. Munis d'un casque de réalité virtuelle et d'un sac à dos contenant un petit ordinateur, les visiteurs, à partir de 11 ans, vont découvrir dans un parcours ludique et spectaculaire, l'histoire de Notre-Dame. Un plongeon hyperréaliste dans le temps et l'espace, puisque le public se déplace dans les recoins de la cathédrale, de la nef à la charpente.

Un plongeon dans 850 ans d'histoire, du Moyen Age à nos jours

Dans un parcours de 45 minutes, les visiteurs déambulent dans, et autour de la Cathédrale, comme s'ils y étaient. Imaginée pour être partagée, la visite peut se vivre en petit groupe, jusqu'à cinq personnes. Une fois équipés, les spectateurs vont suivre les pas d'un compagnon du devoir, spectre lumineux bienveillant, qui va les guider. Des rues étroites de Paris, au chantier de sa construction, de sa charpente au beffroi où sonnent ses cloches, jusqu'aux ravages du terrible incendie du 15 avril 2019, les visiteurs observent son évolution et ses secrets. Ils croisent aussi les artisans, les tailleurs de pierre, mais aussi les grandes figures qui ont marqué son histoire, comme le célèbre architecte Eugène Viollet-le-Duc.

30% du billet à la restauration de Notre-Dame

L'expérience est à l'initiative de l'opérateur Orange et de la société de production Amaclio Productions. Coté technique, la société Emissive a conçu le parcours. Guillaume Martini, est directeur de création. "On voit des endroits inaccessibles, comme la charpente, qui a malheureusement disparue mais que l'on a reconstituée à l'époque de Viollet-le-Duc." D'après Philippe Jost, directeur général délégué de l'Etablissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ce format de visite répond à une demande du public. "Le chantier ne pourra pas être accessible au public, explique-t-il. Et de ce point de vue, l'expérience immersive répond à une vraie attente".

Nef de Notre-Dame de Paris – 2015 – Vue tribune de l’orgue, Hommage aux attentats - images : Orange/Emissive - Eternelle Notre-Dame - 2021 ©

Le prix du billet est de 30 euros en tarif plein, dont 30% seront reversés par Orange à l'Etablissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. et à la Fondation Notre-Dame pour le financement de l'aménagement intérieur de la cathédrale. L'expérience dure jusqu'à fin 2022 à La Défense. Deux autre sites vont ouvrir, la Conciergerie au printemps et sous le parvis de Notre-Dame à l'automne. Les organisateurs espèrent attirer 150 000 visiteurs par an.