Fàstnàcht, Carnaval, Mardi-Gras, Fasching. Que fête-t-on aujourd'hui en Alsace ?

Des explications carnavalesques Copier

Dans 47 jours, c’est Pâques. Je le sais, parce qu’aujourd’hui, c’est Mardi-Gras, l’apothéose de la semaine grasse avant le Carême.Le mot carnaval vient du latin médiéval carne levare : enlever la viande (sous-entendu des repas). La viande désigne le gras que l'on mange les jours fastes. Avant de se serrer la ceinture pendant le Carême, on en profite un max une semaine avant. Le mot alsacien Fàstnàcht veut dire la même chose. La veille du jeûne, donc du Carême. Ça a l’air simple, mais non, c’est là où ça devient complexe. Accrochez-vous. Parce que dans certains coins, la période carnavalesque démarre le 11 novembre de l’année précédente, et ailleurs, le 6 janvier. Le carnaval des femmes a été fêté le Schmùtziger Donnerschdi, littéralement le jeudi sale, c’était jeudi dernier, et gare à vos cravates si vous passiez dans le coin. Sinon, coupées ! La Herrefàstnàcht, le carnaval des messieurs ou des seigneurs, c’est en ce moment. Et la schwäbisch-alemannische Fastnacht de nos voisins allemands, avec les cortèges de sorcières et leurs masques en bois, c’est aussi en ce moment. Mais la Büürefàstnàcht, le carnaval paysan, c’est ce dimanche. Rien n’empêche d’en faire plusieurs, d’ailleurs. Mais le point d’orgue de tout ça, c’est bien sûr la période du Rosemandi, le lundi des roses, hier, jusqu’au mercredi des Cendres, demain. Mais attention : la Baslerfastnacht, le Morgestraich de Bâle, c’est le lundi après le mercredi des cendres, à 4h du matin, et ça dure trois jours. Les fous prennent les clés des villes, ils sont les maîtres de tout. On s’y perd, c’est vraiment un truc de fous ! Et en plus, c’est toujours prévu à une heure folle, une Nàrrezitt, du genre 14h32, ou 13h12. Bon, pas cette année, quasiment tout est annulé. Mais c’était une opportunité de se mettre dans l’ambiance. Ayons une pensée pour les Nàrre, les Wàggis, les Haxe, les Clicke, les Guggamüsike, qui rongent leur frein et qui vont sûrement bien se rattraper dans les années à venir !