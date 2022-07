Feria d'Hagetmau, monter haut avec Montealto

Dimanche, le très joli morceau , novillada piquée, des novillos de Montealto pour Yon Lamothe, Diego Garcia et Mario Navas

Montealto est l’un des jeunes élevages qui monte. Issus de Domecq via Luis Algarra les toros de Castille ont été très bons à Madrid et remarquables à Valence. Sept lots en novillada cette saison y compris celui de ce dimanche soir à Hagetmau, la perle de Chalosse qui avait déjà programmé avec bonheur ce même élevage en 2019. Face aux beaux cornus des coteaux de la périphérie madrilène Yon Lamothe. Le landais de Tartas à vingt et un ans vit sa deuxième saison avec la cavalerie. Bien à Mugron, Captieux et Mont-de-Marsan, il va normalement toréer d’ici octobre au moins une douzaine de novilladas. A se cotés Diego Garcia. Le jeune torero est originaire comme l’élevage qu’il connait parfaitement de San Sebastian de los Reyes. Il a vingt et un ans, et a effectué ses débuts en piquée en juillet 2019. Garcia en est à sa douzième novillada cette saison avec de succès probants partout notamment en mai dernier à Madrid. Ce qui fait suite à une temporada 2012 déjà fort riche. C’est un novillero de combat lequel a fait ses armes dans "La vallée de la peur", le circuit des novilladas dures autour de Madrid. Mario Navas enfin, de Valladolid, triomphateur sans picador à Dax l’an dernier et à Ciudad Rodrigo cette année, il vient de débuter avec les chevaux. Avec une belle prestation pour sa présentation à Séville fin juin.