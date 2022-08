Feria de Dax, final et bilan

Une oreille pour Ferrera, une pour Leal. Corrida pertinente et pimentée à saveur et beau final.

Clôture. Et bilan, aussi madame! Plus une place pour la dernière. Certains aiment la musique, la majorité goûte la tauromachie. C'est encore heureux. Antonio Ferrera coupe un appendice. Tant mieux pour lui. Juan Leal, dans une tauromachie renouvelée, alliant la sobriété classique et la proximité exposée qu’il aime, a offert deux beaux chants taurins. Dans une course finale pimentée par la saveur pertinente des toros d’El Parrajelo. Pour le reste. On oubliera, on a déjà oublié les deux corridas d’ouverture, sales Nuñez del Cuvillo, ratage hélas des Bañuelos. Une oreille pour Aguado, morne plaine. La novillada sans picador a été probante avec La Espera qui avance bien et progresse encore, et Tristan Barroso qui triomphe. La corrida de Miura a renvoyé aux années soixante-dix et quatre-vingt, haute, méchante, pour trois toreros qui non senti le fiel de la peur. La novillada sans picador de Virgen Maria n’a pas été complète mais a laissé un joli gout de remettez m’en une. Lamothe coupe, comme Alarcon, et Martinez comme Parejo s’empêtrent avec l’épée. On sera content chez les banquiers dacquois des bonnes entrées, même si les vedettes n’attirent plus, Roca Rey et Manzanares compris. Alors...alors restera, effaçant tout, comme un soleil qui se lève sur une trop longue nuit cette incommensurable, inoubliable, tellurique œuvre magistrale de Daniel Luque face aux grands La Quinta. Un accomplissement absolu. La lumière. Pour la suite…au boulot ! Et la prochaine projection est déjà un joli menu de fête, Toros y Salsa avec le retour attendu d'Emilio De Justo, et la deuxième prestation de Luque. Tiap de fin d'été, clap magistral de septembre que l'on espère comme un Te Deum. Et l'on sait désormais que Dieu est l'ami de Luque.