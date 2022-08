Feria de Dax, la corrida inaugurale prend l'eau sous la canicule

Aucun trophée, corrida très décevante quant au comportement des toros.

Une purge, la corrida des Nuñez del Cuvillo aura été une vraie purge dans une surchauffe équatoriale du « cosso » dacquois. Cinquante-deux degrés au soleil, un cénacle très garni et acquis, mais une course qui a pris l’eau sous la canicule. Sept exemplaires au total, le quatrième est changé pour faiblesse endémique, tous correctement carrossés mais porteurs tous des mêmes carences. Pas de mobilité, pas de puissance, pas de jeu. Des toros qui pour être gentiment nobles et qui, au principe, semblaient vouloir humilier et s’engager dans les leurres, mais lesquels se sont éteints aussi vite qu’une chandelle de miséreux un soir venteux de carême. Tous identiques dans le comportement, dans l’absence de race. Espérante était la course, qui fit naitre une désespérante somnolence. Sans toros, pas de tauromachie. Isaac Fonseca, jeune mexicain plein d’envie, est devenu matador, le huitième de l’Histoire, sacré dans Dax. Le gamin est parti plus dépité que porté par le bonheur. Manzanares a torée, quelques éclairs dans la tristesse. Marginal. Comme Roca Rey, itou pareil. Le volcan péruvien, sans adversaire adéquat pour son toreo de puissance qui en demande autant à ses cornus. On oubliera. C’est oublié. Déjà!

