Feria de Dax, la misère en bord d'Adour

Comme on disait autour de la Fontaine Chaude en d'autres temps .Tout fout le camp ! La disette jeudi pour l’ouverture, le bromure hier. Qu’arrive t- il donc à Dax, victime d’un sortilège malin ? Il semble que les forces de l’ombre se soient conjuguées pour mettre à mal toutes espérances nées d’un montage pourtant savant, sérieux et attractif. Jeudi des toros vite éteints, hier des toros au sol. Sept Bañuelos et un Virgen Maria pour faire une course qui n’a pas tenu debout. Il va falloir instruire procès en sorcellerie pour savoir quels démons ont saisi la cité et son arène. Pourtant tous bien balancés les cornus de Burgos, sans contestation, et encore une fois des toros qui pour au moins six d’entre eux affichaient à leur entrée en piste quelques velléités de charge et de noblesse. Hélas et patatras. Sept fois la même copie triste. Une procession de cornus claudiquant, s’affalant comme pénitents saoulés par débauche de laudes et de prières. Déception terrible au regard du cartel et de la ganaderia choisis. Morante est passé. A vide. Un faible, un handicapé, le "sobrero" qui se casse la corne en deux, le remplaçant qui se couche. Il était de vert vêtu, d'un vert "stabilo" de la chemise au capote, dress code fantasque et "morantista" pour effluves de fragrances génales. Las!...Un diable a giflé Dieu. Gines Marin a tenté, lui, au cinquième, d’extirper quelque chose, de créer sur le vide. En vain. Seul Pablo Aguado coupe une oreille au troisième Bañuelos, un joli châtain bien piqué qui affiche un peu de charge. Le sévillan lie rapidement à droite et construit une faena intelligente et douce. A gauche, passe par passe, tout précautionneusement, avec une gestion maline des terrains du toro. Mais Dax, au bout du conte, la diète ! Pulmenti est uvam, la garbure a pris l'eau. Et il manquait du monde dans les travées.

Ce samedi matin 11 h novillada sans picador

18h 3è corrida du cycle « ferial », six toros de La Quinta pour le solo de Daniel Luque.

Tous les jours midi- 13h « Callejon spécial feria de Dax » depuis les arènes

Tous les soirs le corrida en direct sur France Bleu Gascogne