Feria de Dax, Luque est l'ami de Dieu

Un torero époustouflant et un lot de toros de grande race.

On en est à la fin du cinquième toro. L’orage explose sur Dax. D’une violence rare. Soudaine. Luque en est déjà à cinq oreilles et une queue. Deux toros ont été honorés d’une vuelta. C’est déjà historique. Cela va devenir tellurique, phénoménal, éruptif, grandiose, inoubliable. Hors du temps. Sort Sardinero, beau toro noir et blanc. Il ne finira pas de prendre du leurre, de boire de l’étoffe, un immense toro parti deux fois au cheval en galopant du centre de la piste, revenant sans cesse dans l’étoffe de Luque, ensorceleur suprême. Le sévillan va le toréer encore et encore et encore, dans des caresses de passes. Onctueuses, voluptueuses. Vraies. Alors le peuple va se lever et demander la grâce. Apothéose d’une course inoubliable, un moment d’histoire taurine comme il en existe peut-être un par décennie. Luque est un archange. Cette corrida est dans le marbre du panthéon de la Fiesta Brava comme dans le cœur et l'âme de ceux qui ont assisté à ce torrent de lave taurine, à cette profusion de tauromachie grande, d 'incandescence tauromachique. Sur ce dernier toro de La Quinta, le ciel qui ne pleure plus s’est coupé en deux pour laisser passer un rais de soleil. Dieu a ouvert le firmament pour regarder Luque. Puis vient un arc-en- ciel et Luque poursuit sa mélodie de toreo majeur. Il aurait pu toréer jusqu’à la fin de la nuit dans une jouissance collective absolue. Ce qu’il a offert à Dax est immense, incommensurable de grandeur, de tauromachie pure, lente, harmonieuse. Totale. A la fin, le peuple, debout, hurlant son nom et la foule, dehors par centaines, par milliers, qui suit sa traversée triomphale.

C’est la 3è fois dans l’histoire de Dax qu’un toro est gracié

Après le toro Desgarbado de Victoriano del Rio par Miguel Angel Perera et le Santiago Domecq "indulté "par Gines Marin

Ce dimanche matin 11h corrida à cheval.

Le soir, 18h corrida des toros de Miura ( mioura.)

Tous les jours midi- 13h « Callejon spécial feria de Dax » depuis les arènes

Tous les soirs la corrida en direct sur FBG