Feria de Dax, menu de rois

A table le festin !

Ce ne sera une surprise pour personne, sur le papier glacé le menu dacquois est riche, de la gastronomie taurine de haute cuisine. Tant il est vrai que les propositions ici en aout pour l’Assomption, bientôt en septembre pour Toros y Salsa, offrent la variété dans le nec plus ultra. Nuñez del Cuvillo, toros vedettes, le retour des Bañuelos inédits en bord d’Adour depuis sept ans. Autres élevages référents La Quinta, formidable ganaderia, remarquable de régularité, les Miura 18 ans après leur dernier passage dacquois, le final avec Parralejo, élevage bien connu pour ses prestations probantes en novillada dans le ruedo dacquois. Ajoutons à cela La Espera pour la sans- picador et Virgen Maria pour la novillada avec les dadas, le cocktail est savoureux. Pour ce qui est des toreros, tutti pareil idem, le gratin, exception faite de Talavante et Urdiales. Attendus comme des messies, Andrés Roca Rey, le prodige péruvien, Jose Maria Manzanares pour son retour dans une arène qui lui va si bien, Morante de la Puebla quasiment dans son jardin à Dax. Et bien sur l’homme- matador qui marche sur l’eau, Daniel Luque à occasion de son solo samedi devant La Quinta. Une succulence espérée.

Fonseca; Madrid © Maxppp - Credit: ZIPI/EFE/Newscom/MaxPPP

Une histoire de doctorats

La première alternative à Dax fut celle du catalan Richard Milian en 1981 des mains illustres de Paco Camino et El Cordobes. On se souvient aussi de celle d’André Viard en 1985 par Manzanares et Espartaco. Celle aussi et entre autres de Diego Urdiales par Paco Ojeda en 1999. La dernière en date celle du gascon gersois El Adoureño par Ponce et Talavante en 2018. Isaac Fonseca, lui, arrive auréolé de grande gloire déjà. Le jeune mexicain a remporté l’an dernier la fameuse ligue des novilleros en Espagne, une consécration. Isaac Fonseca bouillant novillero , chaud comme la braise est né le 22 mai 1988 à Morelia, au nord de la province de Mochoacàn, dans le centre du Mexique, entre Guadalajara et la capitale, pas la plus fameuse terre taurine du pays aztèque. Il débute en novillada en aout 2019 à Gijon dans les Asturies espagnoles en coupant deux oreilles. Douze contrats ensuite pour onze trophées. La saison dernière c’est la révélation, vingt et une courses, quarante trois oreilles, seize faenas de deux trophées et des succès importants dans des hauts lieux de la novilleria : autour de Madrid, à Arnedo, Villaseca de la Sagra, Guadarama, à Santander aussi ou Madrid. Autant de bastions qui se rendent à la tauromachie d’ampleur du jeune homme au visage poupon. Cette année douze novilladas et succès à Garlin pour sa présentation en France, Aire mais aussi Valence et Madrid avec blessure sérieuse. Et surtout quatre oreilles à Pamplona pour un tonitruant triomphe.

Tous les jours midi- 13h « Callejon spécial feria de Dax » depuis les arènes. Tous les soirs le corrida en direct sur FRANCE BLEU GASCOGNE