Feria de Mont-de-Marsan, Cuadri...vides !

Course sérieuse et très bien présentée mais de très peu de jeu.

La course de Cuadri Vides n’a pas eu le rendu espéré. Vides furent les Cuadri du señor Vides et de ses héritiers! Une corrida sérieusement présentée, il est vrai, très en cornes, massive, de carrosseries impeccablement équipée et dans le type de l’élevage. Mais une course manquant de puissance, de chispa, de volume dans les charges. Et quasiment rien à la pique. Nada. Des toros qui pour certains ont laissé croire un peu avant que de réduire leurs petites courses pour marche à trois pas, et de s’éteindre. Avisés, aussi, les cornus. Malins, suspicieux et en attente. Le troisième se blesse à un sabot en début de faena. Castaño est contraint de l’expédier dare -dare ad patres. Rafaelillo, plutôt pas mal au premier qu’il tue mal, coupe une oreille à son second. Pataquès picaresque alors. L’alguazil ne voit pas le mouchoir présidentiel tendu et non pas aligné. L’on est obligé d’aller au patio récupérer l’appendice. Rafaellilo croit en avoir coupé deux…instants curieux. Discussions. Flottement. Chacon commence bien au cinquième qui laisse entrevoir du potentiel. En citant de loin. Mais le toro s’éteint. Vite. Trop vite. Bien trop vite. Comme ses frères et cousins qui avaient plus de doutes que d’allant. Castaño, enfin, pour conclure, commence bien à droite avec l’ultime. Puis interrompt promptement la faena alors que ce dernier Cuadri avait des qualités d’évidence sur la dextre. Expression du doute qui hante le torero. Naufrage à l’estoc. Une malheureuse habitude. Frustration. Du beau toro, certes, de la lutte, aussi, mais rien d’aboutit encore. Hélas ! Feria de déceptions pour l'heure. Le Plumaçon chante pour oublier sa peine et sa frustration.. Et tromper son ennui. Mauvais signe.

Ce samedi 11 h novillada piquée. 18h, 4è corrida au cycle, tors de La Quinta pour Antonio Ferrera, Gines Marin et Angel Tellez.