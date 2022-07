Feria de Mont-de-Marsan, les mobylettes grises de la Quinta

Jolie course entretenue, une seule oreille coupée par Gines Marin mais une faena de rêve pour Tellez qui tue mal.

Course sérieuse, variée, solide, très entretenue mais incomplète de la Quinta. Bellement présentée la corrida, dans le type, exception faite du dernier, de mauvaise génétique. Les mobylettes grises de Conradi ont offert leur race, leur engagement et aussi les difficultés et le piment propre à cet élevage, ce qui en fait son intérêt. Le salut en piste du mayoral au final dit le bonheur du cénacle et son approbation. La Quinta a relevé le niveau d’une feria triste quant au bétail jusqu’alors. Bon, Ferrera n’est plus aimé du Moun. Il est vrai que le torero d’Estrémadure a bâclé deux partitions se mettant le Plumaçon à dos et pour longtemps. Bronca générale légitime. Quatre toros en deux contrats pour du vide, on n’oubliera pas. Tout le contraire pour Gines Marin. L’andalou aurait même pu sortir avec trois oreilles en poche s’il avait bien tué. Deux faenas variées, onctueuses, fines. La poisse soit de l’acier. Mais sur son passeport il est bien inscrit matador de toros. Tellez était, lui, très attendu. Angel Tellez a convaincu. Tellez est un ange de pureté classique. Une première faena digne du Prado. Une visage pour Le Greco une main gauche de velours, une profondeur d'Hidalgo marchant vers Tolède. La beauté de l'austère, une musique tue, la grandeur classique du toreo éternel. L’arène bouleversée. Le castillan au visage triste, au regard sombre et mélancolique, qui aime les omelettes aux patates et aux oignons sauvages, qui déteste les réseaux sociaux, lui qui à de vingt-quatre ans a renversé Madrid ce printemps n’a pu parachever, hélas, défaillant à l’estoc. Un deuxième toro tout en défauts et une autre faillite au fer. On le reverra pourtant. Une fois. Deux fois. Cent fois ! La tauromachie a besoin de Tellez

Ce dimanche « Callejon » spécial feria entre midi et 13h depuis le patio de caballos des arènes et à 18h dernière corrida du cycle, toros de Pedraza de Yeltes pour Domingo Lopez Chaves, Alberto Lamelas et le landais Thomas Dufau.