Feria de Mont-de-Marsan, Luque est grand!

Premier cartel ce mercredi soir, entrée convenable. :Toros de Victoriano del Rio pour Antonio Ferrera, Diego Urdiales et Daniel Luque. Lot très médiocre en présentation comme en comportement à l’exception du 5è exemplaire. Une oreille pour Urdiales. Trois oreilles pour Luque qui sort en triomphe.

La fête, pleine, à nouveau !

Madeleine retrouve après trois ans de diète son volume traditionnel. Cinq corridas, une novillada et une novillada sans picador. La feria 2021 avait été amputée d’une course, laquelle est rétablie dans le programme cette année tout comme la novillada piquée, cela permet donc aux organisateurs d’offrir proposition plus étoffée. D’autant que la première moitié de la temporada a montré que la toreria était effervescente. Parmi les toreros invités au Plumaçon la classe jeune fait des étincelles. Tomas Rufo, Gines Marin ou le très étonnant Angel Tellez font des merveilles. Chez les novilleros on attend le local de Tartas, Yon Lamothe, pour sa deuxième saison avec la cavalerie. Et surtout le prodige, Alvaro Alarcon, le castillan de Tolède, volcanique le 23 mai dans Madrid cathédrale. Chez les aspirants, Tristan Barroso, landais d’origine, pupille de l’école taurine de Badajoz, fait le plein de trophées depuis le début de la saison. Au sommet, on attendra aussi, bien évidemment, la prestation de Daniel Luque, assurément le meilleur torero actuel. Celle de Morante de la Puebla, artiste intense. Et les deux contrats d’Antonio Ferrera qui avait renversé Madeleine l‘année dernière mais qui vit une temporada très compliquée.

Toros vedettes ?

Victoriano del Rio, la ganaderia qui ouvre Madeleine est belle référence. Une histoire de plus de soixante dix ans pour le fer en Y. Depuis 1985 dans les mains de l’éleveur architecte de Miraflores de la Sierra, près de Madrid, lequel Victoriano del Rio Cortès en acquérant le bétail a donné son nom à l’élevage. Depuis, des succès répétés. Meilleure corrida de Séville en 2001. Desgarbado, noblissime toro gracié à Dax en 2008. Il y a trois ans autre toro gracié à Badajoz par Ferrera. Antonio Ferrera qui sera ce soir face aux Domecq de Victoriano pour ouvrir le bal de Madeleine et valider le premier de ses deux contrats montois. Ferrera attendu comme le messie après sa tellurique prestation en solitaire l’année dernière, mais un prophète tremblant jusqu’à présent dans une saison chaotique de doute et d’échecs. Il sera accompagné du très fin torero d’Arnedo, Diego Urdiales. Et surtout de l’immense matador qu’est Daniel Luque. L’andalou de Gerena marche sur l’eau. Un toro gracié à Arles pour pâques, justement de Victoriano del Rio. Des triomphes partout, à Séville, à St Sever, fin juin, entre autres chefs d’œuvre.

Luque, conquistador © Radio France - Pab

Victoriano prend l'eau! Une course sauvée par Luque.

Des Victoriano del Rio, décevants, très variablement présentés avec un second numéro plus novillo que cornu majeur. Le cinquième, seul rescapé d’un petit désastre ganadero. Des bestiaux sans race allant chercher l’abri des planches. On aurait pu sombrer. D’autant que Ferrera mal servi et dans un nouveau jour creux est passé sans peine ni gloire. Seulement voilà ! Deux toreros de vergogne grande ont sorti la corrida de la torpeur fatale annoncée. Diego Urdiales, au cinquième, le meilleur Victoriano de la soirée, par une faena classique, douce, suave.Le torero d’Arnedo coupe un trophée légitime et légitimement demandé. Puis ce fut l’heure du messie. Luque marche sur l’eau depuis des années. Et cette saison est à l’image de la grandeur accomplie du matador andalou. Deux oreilles à son premier toro qu’il fait à sa main d’infinie douceur pour finir sur des caresses d’ange et un coup d’épée de spadassin. Une deuxième lutte contre nature, certes, mais avec l’opiniâtreté et le panache. Ce toro ultime ne valait pas un clou rouillé. Luque s’est acharné à expurger sur les cornes le très peu que le Victoriano permettait. Une estocade comme un direct de Mike Tyson. Trois oreilles dans la corbeille de papa. Sortie en triomphe. Luque est grand !

Ce jeudi. 11h novillada sans picador.18h, 2è corrida du cycle. Toros de Hermanos Jiménez pour Morante de la Puebla, Juan Ortega et Tomas Rufo Tous les jours « Callejon » spécial feria entre midi et 13h depuis le patio de caballos des arènes Tous les soirs retransmission de la corrida.