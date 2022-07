Feria de Mont-de-Marsan, Rufo au bout de l'ennui

Une oreille coupée par Tristan Barroso, le jeune landais de Badajoz en matinée, une oreille le soir pour Tomas Rufo.

Toros de Hermanos Jiménez pour Morante de la Puebla, Juan Ortega et Tomas Rufo au programme. Un gratin de toreros, un doute ganadero. Décevante, faible et sans race la course.

Il est hélas des corridas qui générèrent le doute dès leur annonce. C’est le cas de ce choix des toros de Garcia Jimenez. Beaucoup d’observateurs étaient dubitatifs quant à la qualité de l’élevage. Le résultat ? On est passé tout près d’un fracasso. Pourtant trois toreros de grand goût étaient invités à la fête que l’on avait voulue belle. Au final cinq exemplaires de modeste condition et un sobrero de Jose Cruz pas mieux. Toros faibles, justes, sans puissance, de charge très réduites. Que faire devant l’impossible ? Essayer. Tenter. Mais l’addition de détails ne fait pas une ensemble, un groupe de notes isolées ne faits pas une symphonie. Morante, brillant au capote, a convié quelques lumineuses séquences pour apporter la lumière. Ortega, auteur d’un quite majestueux a essayé et s‘est aussi fourvoyé dans ses travers d’incertitude. Le peule a dit son ennui. Sa déception. Enfin, au seuil de l’abandon d’un soir de cendre sous le soleil et l'azur, Tomas Rufo a voulu sauver le Plumaçon. Ce sixième Matilla avait des qualités de race contrairement aux autres. Il lui a manqué la force et la solidité affirmée pour être un bon toro. Le jeune matador de Tolède s’est engagé, a fait briller le cornu, l’a toréé aussi loin que possible Avec panache, allure et opiniâtreté. Il tue correctement et par avec le seul appendice de l’après midi. Morne plaine! Sic transit gloria. Demain est un autre jour. Toujours.

Aujourd’hui vendredi 18h : toros de Celestino Cuadri pour Rafaelillo, Octavio Chacon et Damiàn Castaño

