Feria de Mont-de-Marsan, vive Pedraza,

Température équatoriale pour une grande après-midi de toros. Excellent lot de Pedraza de Yeltes. Une oreille pour Lamelas. Deux oreilles pour Dufau qui sort en triomphe accompagné de ses deux picadors et du mayoral.

Des toros !

Pedraza est grand et le Plumaçon en redemande. La feria s’est terminée sur une remarquable course des Pedraza de Yeltes, ganaderia qui avait déjà triomphé l’année dernière. Même si cette cuvée a été moins complète que la précédente, par sa présentation rutilante, par sa variété, par son comportement, elle aura apporté la race et le jeu d’un final de très belle dimension. Les dépouilles de deux toros sont honorées d’un hommage post mortem, excessif sans doute pour le premier, manso con casta, formidablement spectaculaire au cheval, totalement légitime pour le dernier, grand toro complet. Lopez Chavez, comme à son habitude a été chef de lidia exemplaire, bon torero gouteux mais a mal tué. Lamelas, accompli, toréant juste, coupe une oreille au deuxième Pedraza. Puis celui que tout le monde attendait. Au tournant. Thomas Dufau qui jouait la suite de son aventure sur cette corrida. Dufau qui sur le manso galopant quatre fois au cheval réalise un trasteo tranquille, classique, lié. Il ne pouvait se contenter de cela. Alors au formidable sixième le gascon va offrir récital de finesse, d’engagement, de volonté et de toreo léché. Une grande estocade lui aurait valu deux appendices. Il sort en triomphe bouleversé, écrasé par l’émotion. Plumaçon chante. Le peuple est content.

Bilan: doit mieux faire

Super novillada de Cuillé, très intense corrida de La Quinta, encore une belle et très variée course des Pedraza, Madeleine a eu au final des toros. Ouf ! Dufau sort en triomphe légitime, il jouait gros, peut être tout sur cette corrida ultime. Succès également du novillero Alvaro Alarcon. Luque est grand, l’homme de la feria avec trois appendices. La plus forte sensation est venue de la prestation magnifiquement intense et pure d’Angel Tellez. Gines Marin aurait pu couper trois trophées s’il n’avait fauté avec le fer. Trois bons lots et des réussites sans contestation qui ne sauront cependant pas faire oublier les deux fracassos de Ferrera au comportement très critiquable. Ni les piteuses prestations des deux corridas d’ouverture, les Victoriano del Rio et les Garcia Jiménez, très incorrectement présentés pour une arène de la réputation du Plumaçon. Il faudra donc revoir une partie de la copie quant à l’organisation d’abord par un choix plus exigeant des ganaderias et une rigueur encore plus impitoyable de la présentation des toros. Doubler un triomphateur est rarement une bonne affaire. Revenir aussi aux canons du Plumaçon : de la variété dans les élevages, du sérieux dans la sélection des lots.