Feria de Parentis-en-Born, le temps du renouveau

La Sent Bertomiou, feria du novillo à Parentis-en-Born cette fin de semaine.Dans des arènes totalement restructurées et couvertes. Première feria après pandémie. Deux novilladas goûteuses au menu entre ce samedi et dimanche.

La continuité dans le changement.

L'histoire est centenaire de la tauromachie dans la cité du Born. Et Parentis a eu la bonne et excellente idée de demeurer arène de novilladas plutôt que de céder comme certaines de ses voisines à la folie corrida, démesurée souvent dans des bourgs qui auraient intérêt particuliers et multiples à se garder de voir trop grand . La promotion de la novillada, Parentis l'assume depuis toujours. Avec des choix qui furent un temps contestés quant à la génétique taurine du lieu. Les anciens organisateurs, association bénévole qui a œuvré plus de quinze ans, a été remerciée à l'automne 2019 par la municipalité qui a récupéré l'organisation des spectacles via son comité taurin. Un droit. Et c'est ainsi ! Même si les précédents responsables n'ont pas démérité dans la philosophie radicale qui fut la leur. Mais à qui l'on a reproché de s'être trop enfermés dans une version personnelle de la tauromachie. Laquelle ne donnait pas satisfaction en terme de spectacle spectaculaire. Un intégrisme fondamentaliste excluant. L'orientation nouvelle va dans le sens de l'histoire, du medio toro et des novilleros qui contrairement à leurs coreligionnaires précédents affichent des références incontestables, eux. C'est ainsi. Aussi. Une vérité. Trop longtemps l'arène du Born a invité des aspirants qui n'avaient pas les moyens d'affronter les lots de toros retenus par les aficionados organisateurs. Un choix menant souvent à un écart démesuré entre les hommes à pieds, adolescents du toreo, et les toros-novillos importants qui sortaient alors en piste. Parentis avec trois spectacles reprend aussi à son compte le rang de principale ville du novillo dans l'hexagone tauromache.

Un menu goûteux.

Deux élevages de belle référence pour le Born à l'occasion de cette feria du renouveau. Les cornus camarguais de Pagès- Mailhan d’abord. Ganaderia probante fondée aux portes d’Arles il y a un peu plus de vingt ans avec un mélange de Santa Coloma et de Parladé. Et dimanche Valdefresno, les pépites par Lisardo Sanchez et Atanasio Fernandez de la famille Fraile de Salamanque. Parentis tape dans là dans le haut du panier en matière de ganado. Un gage. Les novilleros. Jose Rojo ouvre le bal ce samedi soir. Avec plus d’interrogations que de certitudes. Le novillero de Trujillo vit une saison peu commode, il s’en est vu notamment à Vic ou Céret et blessure à Madrid. Rojo n'est pas un perdreau de l'année, Parentis peut lui permettre, ou pas, de se relancer. Le nîmois Solal Calmet Solalito lui est en pleine bourre. Tout comme Christian Parejo inconstant mais en progrès réguliers. On l'a notamment constaté à Mont-de-Marsan. Dimanche, Jose Fernando Molina est au menu du tiap. Le novillero d’Albacete de vingt ans est passé par Dax et St Sever l’an dernier. Quatre corridas cette saison dont un gros succès mi-juin à Madrid. Yon Lamothe est lui à la recherche de son épée perdue. Le landais qui torée avec beaucoup de classe se perd hélas les trophées par des estocs défaillantes. Comme ce fut hélas le cas encore à Hagetmau. Enfin, Jorge Martinez, élève de l’école taurine d’Almeria mais natif de Murcia. Seize novilladas en 2021. Echec cette temporada à Mugron avec l’acier après deux bonnes faenas mais passages remarqués Séville, Madrid et Istres. Parentis attend. Les dés sont jetés.

Ce samedi soir 18h toros de Pagès- Mailhan pour Jose Rojo , Solalito et Christian Parejo. Dimanche, Valdefresno pour les novillos avec Jose Fernando Molina, Yon Lamothe et Jorge Martinez.