Festi Lumi

Un parcours sensible, sensitif, émotionnel, sensationnel

Les œuvres lumineuses et les interventions artistiques du festival variées et riches de surprises sont dévoilées à travers un parcours nocturne intuitif. Le visiteur est subtilement guidé tout en restant maître de sa propre déambulation et de sa propre découverte des propositions artistiques. Le public aura non seulement la place de spectateur mais aussi parfois le rôle d’acteur intervenant lui-même sur des œuvres qui lui seront proposées. Il saura s’émerveiller et révéler un imaginaire profond.

Le public découvrira ou redécouvrira le cœur de ville bonifacien à travers :

des projections grandioses

des scénographies intimistes

des interventions humaines poétiques

des interactions émouvantes

des lanternes magiques

Horaires du festival : Tombée de la nuit - 01h00

