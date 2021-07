Fête des Baigneurs de Mers-les-Bains, une 19ème édition plus light mais aussi conviviale

Annulée l'année dernière à cause de la crise sanitaire, la Fête des Baigneurs a réinvesti Mers-les-Bains ces 24 et 25 juillet pour le plus grand bonheur des habitants et des touristes, qui ont sorti leurs plus beaux costumes pour l'occasion.

Ils ont porté leurs plus belles toilettes de la Belle Epoque : robes en dentelle ou charleston, nœuds papillons, canotiers, ombrelles… Les habitants et touristes de Mers-les-Bains ont profité comme il se doit de la Fête des Baigneurs ces 24 et 25 juillet. La 19ème édition de cette fête ambiance Belle Epoque a même pu accueillir le traditionnel bain de midi, parfois annulé à cause de la houle.

Annulée en 2020 à cause de la crise sanitaire, cette édition a été un peu allégée : pas de concert sur la place principale par exemple, pour éviter les attroupements, masque obligatoire dans la ville et sur la jetée (mais pas sur la plage). Les pompiers tenaient aussi un stand de vaccination, avec 150 doses disponibles, et la Croix-Rouge distribuait des auto-tests.

Les quelques changement n'ont en tout cas pas empêché les personnes présentes de profiter de cette fête.

Avant de se jeter à l'eau, les baigneurs ont présenté leurs plus beaux costumes. © Radio France - Marie Dorcet

Stéphanie, mersoise,avec son fils et sa nièce, Emma, qui a fait son premier bain de midi cette année. © Radio France - Marie Dorcet

"Cette fête était _en vigueur jusqu'à la veille de la Seconde guerre mondiale_. C'était la dernière de la saison, tous les gens qui étaient venus profiter de l'été dans la station se retrouvaient. Alors ont a décidé de relancer l'idée, et voilà ce que ça donne 19 ans plus tard" sourit Emmanuel Maquet, député de la Somme et maire de Mers-les-Bains pendant 16 ans.

Elodie, Mathilde, Mallory et Rose, quatre cousines qui ont passé tous leurs été à Mers-les-Bains, se sont prêtées au jeu des costumes © Radio France - Marie Dorcet

Cette année, Françoise a même assorti son masque à l'une de ses huit tenues. © Radio France - Marie Dorcet

Les visiteurs viennent entre amis pour profiter de l'animation. © Radio France - Marie Dorcet