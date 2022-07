Fêtes de Bayonne : le corso lumineux et ses 10 chars décorés

Le corso lumineux ou défilé des chars décorés et fleuris fait partie des traditions bayonnaises. Il est organisé chaque année depuis 1932, année de la création des Fêtes de Bayonne. A chaque fois, une dizaine d'associations de la commune prennent en charge la préparation de ces chars. La ville leur met un local à disposition, un plateau de remorques et les bénévoles s'activent. Parmi les associations qui œuvrent au corso, la Peña Baiona, club de supporteurs de l'Aviron Bayonnais rugby, participe activement. France Bleu Pays Basque est allée à la rencontre de l'un de ses membres, Jacques Noble, lors de la fabrication du char de cette peña.

Jacques Noble : Cela fait pratiquement plus de quinze ans qu'on est sur le corso des Fêtes de Bayonne. On a toujours estimé, certes, que la Peña Baiona c'est un club de supporters, mais c'est aussi une association qui participe aux animations de la Ville de Bayonne. C'est du travail et on a la chance d'avoir pas mal de bénévoles qui touchent un peu à tout, que ce soit dans le bois, dans la ferraille, dans le bricolage. Cette année, on a commencé au mois de mars, 2 fois par semaine. On a la chance d'avoir des gens qui sont à la retraite, qui sont un peu plus disponibles. Les jeunes sont également là de temps en temps et ils commencent à apprécier ça. Donc on se dit qu'ils seront là dans les prochaines années pour prendre la suite.

La fabrication du char de la peña

Cinq mois de préparation, de découpe, soudure, peinture, électricité en tenant compte des normes de sécurité, bien sûr. Les bénévoles des dix associations participant au corso lumineux ne chôment pas. Chaque année, la mairie fixe un thème pour les chars. Mais après deux ans de pause et pour célébrer les 90 ans des Fêtes de Bayonne, cette année, ce sera un peu spécial puisque ce sont les chars mythiques qui seront proposés.

Jacques Noble : Ça va être le char qu'on a déjà fait sur le thème de la Chine avec un superbe dragon. Il faut vraiment venir pour le voir, ce sera le plus beau surement ! Pour tout le monde ici sur le local, tous les gens qui font des chars, notre plus grande récompense, ce sont tous ces enfants le soir du corso. C'est des milliers d'étoiles qui nous reviennent dans les yeux et c'est notre plus grand succès.

Animations, chorégraphies, musique, confettis, le corso lumineux est un défilé haut en couleurs, joyeux, avec des bayonnais fiers de représenter leur ville et leurs associations. C'est toujours un moment à part dans les Fêtes de Bayonne que l'on découvre, enfant, dans une poussette ou sur les épaules des parents. Puis plus tard, on y amène nos propres enfants. Un vrai rendez vous de partage, de communion sous les spots et les paillettes.

Aux Fêtes de Bayonne, les chars du corso lumineux sortent deux fois, le samedi 30 et le dimanche 31 juillet, vers 22h et traversent les trois grands quartiers de la ville au départ du Boulevard Alsace Lorraine où Ils sont également exposés dès 18h avant le défilé.

