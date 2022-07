Fêtes de Bayonne : la tenue blanche et rouge du festayre

Le blanc est aujourd'hui la couleur des vêtements des festayres aux Fêtes de Bayonne, mais cela n'a pas toujours été le cas. Lors de la création de ces fêtes en 1932, c'est plutôt le bleu marine et le blanc, couleurs traditionnelles au Pays basque qui dominent. Et puis, au fil des années, tout cela a évolué. En 1954, le Comité des Fêtes invite les bayonnais à arborer les couleurs officielles de la ville, le vert et le rouge. Ce n'est pas vraiment un succès. Puis, sous l'impulsion des principales peñas dans les années 70, le blanc fait son chemin comme l'explique Henri Lauqué, le président de la commission des Fêtes de Bayonne.

Henri Lauqué : C'est vrai qu'avant guerre et juste après la guerre, on voit notamment aux courses de vaches des festayres en costume et cravate. J'ai également connu dans ma jeunesse la tenue qui était celle du bleu de travail, qui n'était vraiment pas très esthétique. Dans les années 60-70 a commencé à fleurir la chemise blanche avec une évolution qui est partie au travers des groupes d'animation. Dans les années 70 et la décade 70-80 est arrivé le blanc dans les peñas. Dans les années 80-90, on a commencé à le voir se généraliser et juste avant l'an 2000, la tenue blanche s'est totalement imposée. Cela nivelle complètement les valeurs sociales et c'est ça la fête. C'est à la fois ce mélange intergénérationnel, ce mélange sociétal qu'ont réussi les Fêtes de Bayonne et que la tenue blanche a largement contribué à imposer.

Blanc pour les vêtements, rouge pour le foulard

Avec la tenue blanche, le port du foulard rouge autour du cou est l’autre symbole des Fêtes de Bayonne. Cette tradition vient de Pampelune. Elle fait référence au martyre de San Firmin, originaire de la capitale navarraise. Quoi qu'il arrive, un bayonnais ne portera jamais son foulard autour du cou avant la cérémonie d'ouverture des Fêtes de Bayonne, le mercredi soir à 22h. Il le retirera à la fin des fêtes, le dimanche soir à minuit après la fermeture.

Henri Lauqué : Le foulard rouge est quand même assez omniprésent. Les variantes sont celles que font les différentes peñas ou associations qui personnalisent leur foulard. Le foulard rouge et la cinta rouge sont aussi un ensemble qui est très beau. Je pense que le blanc et rouge sont là pour un moment. Mais qu'il y ait des variantes et des personnalisations, c'est très bien aussi.

Les peñas bayonnaises aux fêtes

Les peñas bayonnaises ont chacune leur foulard, il peut être rouge bien sûr, mais aussi bleu foncé, à carreaux, bleu et blanc, bleu et rose, bleu et jaune. Les peñas, ce sont des associations typiques de Bayonne. André Lascoumes est un des piliers d'Or Konpon, une des plus anciennes peñas de la ville.

André Lascoumes : une peña, c'est une société d'amis, une société de copains surtout basée sur la confiance et sur l'amitié. Par exemple, chez nous Or Konpon, il n'y a que des hommes. Les femmes sont ravies d'être nos épouses ou compagnes puisqu'elles ne viennent que pour les moments agréables. Pour rentrer dans notre peña, il faut être élu aux deux tiers des membres votants. Cela garantit un petit peu l'entrée et la confiance que l'on met aux gens qui y viennent et qui participent avec nous depuis 44 ans.

Or Konpon est une des 48 peñas du GAB, le groupement des associations bayonnaises. Ces peñas participent activement aux Fêtes de Bayonne. Elles ouvrent leurs portes au public pendant les cinq jours des Fêtes de Bayonne. L'occasion de découvrir des endroits insolites. Ambiance et bon esprit assurés !