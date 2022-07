Les courses de vaches aux Fêtes de Bayonne

C'est traditionnel, chaque année la place Paul Bert se transforme en une arène à ciel ouvert lors des Fêtes de Bayonne. On lâche une vache dans la foule et les festayres les plus téméraires vont se mettre sur son passage. Les autres regardent derrière les barrières de protection.

Bayonne est une ville taurine de la première heure comme en atteste un arrêté des échevins bayonnais en 1289 qui réglementait les lâchers de vaches et de bœufs dans les rues. C'est donc tout naturellement que les courses de vaches sont encore organisées aujourd'hui, pendant les Fêtes de Bayonne. Les vaches sont les stars sur la place Saint-André. Durant les fêtes, Olivier Baratchart est le speaker des courses de vaches. Avec ses commentaires il vous régale d'anecdotes croustillantes, de commentaires joyeux, que vous soyez au centre de l'arène ou dans les gradins, place Paul Bert.

Les vaches des Fêtes de Bayonne

Olivier Baratchart : Ce sont des vaches issues d'élevage de courses landaises. Il faut savoir que les vaches landaises sont des vaches qui viennent de l'animal brave, du taureau brave. Les ganaderos landais, les éleveurs, achètent toujours leur bétail en Espagne. C'est donc vraiment la même race que les taureaux braves que l'on voit dans tous les spectacles taurins. C'est cette faculté qu'a la vache à foncer sur tout ce qui bouge. Or, évidemment, les gens bougent dans les arènes !

Comment jouer avec la vache

Lors des courses de vaches, la place Paul Bert est fermée par des talenquères qui sont des barrières solides et du sable est répandu au centre de l'arène. Les festayres, chaussés correctement c'est important, attendent que la vache sorte du toril et se retrouve au milieu de la foule. C'est là que tout commence.

Olivier Baratchart : L'un des grands jeux, c'est de faire un couloir. Vous le comprenez, la vache étant attiré par le mouvement il faut que les gens restent très statiques. Si ils ne bougent pas, la vache souvent arrive au bout du couloir. Si les gens bougent, s'échappent et ne tiennent pas, évidemment la vache, elle, finit bien avant.

Un autre jeu avec la cocarde, qui est quelque chose de très traditionnel. Les vaches sortent avec cette cocarde et les gens essayent de la razeter pour l'attraper.

Il y a aussi le sac qui est très bayonnais. C'est un sac rempli de foin avec un manche de balai qui traverse ce foin et on se met à la queueleuleu derrière ce sac pour essayer de provoquer la vache qui normalement tape dans le sac et derrière on tient. Sauf que des fois, la vache n'arrive pas tout à fait droit et c'est un peu compliqué.

Il y a enfin les apéritifs. Des gens qui se mettent sur une petite table de camping avec quatre chaises et qui boivent l'apéritif ou qui tapent le carton. Il faut essayer de pas bouger quand la vache arrive. C'est très difficile car dès qu'il y en a un qui bouge, c'est souvent les chaises réparties un peu partout. La table, n'en parlons pas. Et l'apéro qui disparaît dans la sciure.

Un rendez-vous populaire

Aux courses de vaches, il y a ceux qui viennent avec une cape pour toréer la vache ou encore les sauteurs, toujours très impressionnants. Les courses de vaches, c'est surtout respecter l'animal. On joue avec mais on ne monte pas dessus. On ne la tire pas par les cornes ou par la queue, c'est très mal vu des festayres. Les courses de vaches de la place Paul Bert, c'est un rendez vous populaire dans le sens noble du terme.

Olivier Baratchart : C'est dans l'ADN du bayonnais que de se dire je vais aller pour la première fois aux courses de vaches. On se sent majeur, on se sent adulte, on passe un cap quand on va aux courses de vaches. On y voit des gens de 12 à 80 ans. C'est toute la richesse des Fêtes de Bayonne qui font qu'on crée des relations que souvent l'on retrouve comme ça au fil des années, pendant cette période festive et jamais ailleurs. Et c'est toujours un plaisir tout à fait renouvelé.

Les courses de vaches aux Fêtes de Bayonne c'est place Paul Bert jeudi et vendredi de 17h à 19h. Samedi et dimanche double doses de 11h à 13h et 17h à 19h. Entrée payante au prix de 5 euros.

