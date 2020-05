Financement participatif | "Et vous ? Êtes-vous plutôt crêpe ou galette ?"

Et vous ? Êtes-vous plutôt crêpe ou galette ?

ouvrage documenté sur l’histoire des crêpes et des galettes en deux éditions : en français et en breton

animations culturelles et artistiques pour les enfants en centres de soins et hôpitaux du Finistère

Nous voulons partager notre projet avec tous ceux qui ont à cœur ce patrimoine emblématique de notre gastronomie qui fait la notoriété de la Bretagne à travers le monde. Pour financer ce livre à la portée de tous et consolider nos animations pour les enfants, nous lançons cette campagne de financement participatif. Les Bretons ont-ils toujours mangé des crêpes ? Et pourquoi l’image de ce plat est-elle autant associée à la région ? L'équipe du Musée

Dans le cadre de la préparation d’un ensemble d’expositions temporaires en 2020, cinq musées bretons ont interrogé archéologues, historiens et ethnologues qui nous dévoilent des aspects totalement méconnus d’un plat qui nous semble si familier. En parallèle, les fonds récoltés par la collecte participeront à la création d'animations pour les enfants hospitalisés du Finistère. Ainsi depuis 2016, les enfants ne pouvant visiter le site de l'ancienne abbaye peuvent en découvrir l'histoire en participant aux ateliers et animations que créé le musée. Ces activités amènent à la découverte de l'histoire de Bretagne et de son patrimoine avec une dimension artistique et ludique.

Pour en savoir plus sur l'exposition et avoir un avant-goût du délicieux ouvrage à paraître ici

Pour découvrir les ateliers de "Hors les Murs: La Grande Évasion" : ici

"Nos Loisirs" 1907

Situées en Presqu’île de Crozon dans un paysage maritime remarquable, les ruines de l’ancienne abbaye de Landévennec sont le témoin de 1300 ans d’histoire bretonne. Ce prestigieux monastère a traversé les grandes migrations du début du Moyen Age, l’âge d’or de la culture carolingienne, les raids vikings, l’essor de l’art roman, les guerres franco-anglaises et les tourmentes de la Révolution.

Utilisation des dons

2500€ sont nécessaires à l'édition de l'ouvrage d'exposition en français ainsi qu'en breton

Pour la création des ateliers et animations pour les enfants, nos quatre années d'expériences passées nous ont appris que 1500€ est le montant nécessaire pour solliciter des artistes qui nous aident dans la réalisation de ces moments forts à partager dans les centres de soin du Finistère.

Si les fonds réunis dépassent le stade des 100%, l'argent supplémentaire sera directement investi pour développer les ateliers et élargir le périmètre d'activité de "Hors les murs" : actuellement environ 150 enfants bénéficient du programme au travers des 4 centres de soin recouverts par notre musée (Hôpital Morvan Brest, CHU Cornouaille Quimper, CMPI EPSM Gourmelen, Quimper, Fondation ILDYS Ty Yann, Brest), alors pourquoi pas d'avantage ? Les dons effectués bénéficient de la défiscalisation

Il reste encore quelques jours pour participer sur le site breton du financement participatif : ici

Et en attendant le bouclage de cette opération, l’équipe du musée prépare activement la réouverture de l’ancienne abbaye et de son exposition « Quand la crêpe devient bretonne (1000-2000) », en prenant toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité sanitaire du public. Rendez-vous prochainement pour vous présenter le dispositif qui sera mis en place pour le dimanche 21 juin.