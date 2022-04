Foire au Jambon de Bayonne : le programme de l'édition 2022

Après deux ans marqués par la crise sanitaire, la Foire au jambon de Bayonne retrouve le week-end de Pâques et ses 4 jours de fête. 559ème édition du 14 au 17 avril sur l’esplanade Roland-Barthes et au Carreau des halles de Bayonne.

Au programme de cet événement multiséculaire, dégustations sous le chapiteau installé sur l’esplanade Roland-Barthes, concours du meilleur jambon fermier et de l'omelette au jambon de Bayonne au Carreau des Halles, braderie des commerçants dans le centre ville de Bayonne, 60ème Chapitre de la Confrérie du Jambon de Bayonne, pelote main nue au Trinquet Saint André,...

Concours du meilleur jambon fermier

Incontournable pour l'ouverture de la foire, ce concours du meilleur jambon fermier se déroule le jeudi 14 avril de 9h à 11h30. Les différents jambons en compétition sont jugés sur trois critères : la coupe, le temps de séchage et l’odeur. Ce sont les membres de la Confrérie du jambon et des charcutiers qui testent ces jambons à l'aide d’une fine sonde (en buis ou péroné de cheval). Après la remise des prix, le jambon vainqueur est mis aux enchères.

Concours du meilleur jambon de Bayonne fermier au Carreau des Halles © Radio France - Frédéric Fleurot

Dégustations esplanade Roland-Barthes

Qui dit jambon, dit dégustations ! Pour ce faire, rendez-vous sous le chapiteau installé sur l'esplanade Roland-Barthes où 18 salaisonniers présentent et font déguster leurs jambons labellisés. Sous ce même chapiteau, 22 producteurs locaux avec leurs produits fermiers et artisanaux. Espace ouvert du jeudi au samedi de 9h à 20h et le dimanche de 9h à 19 h.

Toujours esplanade Roland-Barthes, la ferme aux animaux et un espace restauration.

Un jambon de Bayonne à la foire au jambon , esplanade Roland Barthes © Radio France - Frédéric Fleurot

Le défilé des confréries

C'est le 60ème chapitre de la Confrérie du jambon de Bayonne qui se déroule durant cette foire 2022. Samedi 16 avril, dès 10h, intronisation des nouveaux membres depuis la Maison des associations puis le traditionnel défilé des Halles à l’esplanade Roland-Barthes, une déambulation qui se poursuit par une visite des stands des salaisonniers et charcutiers de la foire.

La braderie de Pâques

Jeudi et vendredi de 10h à 19h puis samedi de 10h à 13h, les commerçants du centre-ville de Bayonne proposent la grande braderie d’avril.

En détails, le programme de la Foire au jambon de Bayonne

Toutes les animations proposées du jeudi 14 au dimanche 17 avril à Bayonne pour sa foire au jambon.

Et bien évidemment France Bleu Pays Basque, qui est la radio partenaire de la Foire au jambon, vous donne rendez-vous durant tout cet événement pour de nombreuses émissions en direct du studio installé sur l'esplanade Roland-Barthes.

