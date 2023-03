Folies architecturales à Montpellier, découvrez en images les quatre nouveaux projets

Au 17 è et 18 è siècles, des folies architecturales sont venus marquer le paysage de Montpellier : château de la Piscine, Domaine d'Alco, Mas Nouguier. Sous le mandant d'Hélène Mandroux , Michaël Delafosse alors adjoint à l'urbanisme avait souhaité donner un nouveau souffle à l'architecture contemporaine. La folie divine de Farshid Moussavi et l'arbre blanc de Sou Fujimoto sont sortis de terre.

Devenu maire à son tour, il a voulu relancer ces folies architecturales. Quatre premiers projet ont été présentés ce mardi lors du Mipim (Marché international des professionnels de l’immobilier) à Cannes.

Choisies pour leur audace, leur créativité autant que pour leurs qualités architecturales et environnementales, les nouvelles Folies reflètent l'invention de la ville de demain. Réparties sur toute la ville, les Folies du 21è siècle illustrent le rayonnement culturel , touristique et économique de Montpellier à travers le monde.

La Folie Vernière près du Corum

Odile Decq a conçu la Folie Vernière qui sera située en bas de la rue du Pyla Saint-Gély près du Corum. . Le bâtiment aux formes arrondies a une vocation de Totem sur cette petite parcelle de 236 m².

La Folie République entre Montpellier et la mer

Ellen Van Loon, cabinet d’architecture Oma, a conquis le jury avec son projet des Galets pour la Folie République, à proximité de l’avenue Raymond-Dugrand.

Ce programme de 12 500 m² sera un lieu d'échanges et de rencontres entre Montpellier et la mer, qui abritera entre autres une salle de 200 à 250 places, un restaurant en rooftop et un second roftop dédié au sport pour les usagers du bâtiment. .

La Folie Oasis quartier Ovalie

Située à l’entrée d’Ovalie à l'ouest de la ville , le projet de Thomas Coldéfy et Isabelle Van Haute se distingue par ses formes ondulantes , inspirées du pin parasol, en contraste avec les formes cubiques du quartier. Baptisé Oasis ce projet se déclinera en deux bâtiments. Le premier abritera des logements avec de la mixité sociale . Le deuxième sera dédié à des bureaux à destination des activités culturelles et créatives.

La Folie Manuguerra à Port Marianne

L’achitecte marseillaise Manuelle Gautrand, a été sélectionnée pour la Folie Manuguerra. Une Folie de logements en mixité sociale face à la Folie Divine dans le quartier Port Marianne. Son projet est un bouquet floral réparti en cinq bâtiments aux formes arrondies.

Pour la Folie du quartier nouveau Saint Roch la consultation a été relancée. Les projets n'ayant pas été considérés comme suffisamment insérés dans le quartier.