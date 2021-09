Fourcès (Gers), un village tout rond !

Remparts, portes fortifiées, châteaux, meurtrières… Tant de vestiges forgent le caractère des trois Plus Beaux Villages de France de laTénarèze, dressés dans un écrin de verdure entre vigne et champs comme suspendus dans le temps.

Passez le pont levis de l’étonnante citadelle fortifiée du XIIIème siècle de Larressingle, poursuivez par Montréal-du Gers, la plus ancienne bastide du département et cheminez jusqu’à Fourcès, pour flâner autour de sa place ronde entre maisons à colombage et ateliers d’artistes. Fourcès, dans le territoire gersois de la Ténarèze, est une bastide particulière, car circulaire. Source : www.tourisme-condom.com

Entrée de Fourcès (Gers) - Jean-Noël Lafargue - Wikipédia

Les activités, découvertes et autres randonnées ne manquent pas dans la Ténarèze ; à vous d'inventer votre séjour, grâce aux conseils dans l'émission de ce jour de Virginie Amirat, conseillère en séjours et distillatrice d'histoires...