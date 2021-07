France Bleu Gard Lozère fête le 14 juillet au Pont du Gard

Ce mercredi 14 juillet, on fête l'été, le bonheur d'être ensemble et les IGP Pont du Gard, en attendant de voir le Pont du Gard élu monument préféré des français.

Ce mercredi entre 16h et 19h, le Pont du Gard sera le théâtre de notre "Guinguette du 14 juillet". Venez découvrir les coulisses de ce monument emblématique de la région Occitanie. Nature, patrimoine, culture, gastronomie, Serge Delcourt et Servane promène leurs micros dans ce lieux exceptionnel pour fêter dignement l'été et la fête nationale.

Et si vous nous rejoigniez au Pont du Gard? Tenues d'été, maillots, chapeaux de rigueur, pour un moment unique dans un lieu où nature et patrimoine forment le plus heureux des couples. Et on en profitera pour faire de notre Pont du Gard, le monument préféré des français. Vous l'avez déjà élu "délégué" de notre région, vous avez jusqu'au 22 juillet pour en faire "le monument préféré des français". Réponse lors des journées du patrimoine au mois de septembre.

A demain!!!