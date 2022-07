France Bleu Hérault, partenaire des Sites d'Exception en Languedoc

Les hauts lieux de la destination Languedoc

Monuments historiques, musées et espaces culturels, grottes et sites naturels, ouvrages d’art… Voilà plus de 14 ans que les Sites d’exception en Languedoc fédèrent les sites incontournables du territoire avec l’envie commune de porter haut les couleurs de cette magnifique province du Sud de France.

En 2022, le réseau S.E.L est composé de 30 sites naturels, culturels et patrimoniaux d'exception et 10 prestataires partenaires (domaines viticoles et oléicoles d’exception, artisanat, prestataires d’activités …). Ensemble, ils portent des projets collectifs de développement, d’accessibilité handicap, et valorisent une offre touristique, patrimoniale, culturelle, interdépartementale, qui contribue au rayonnement du territoire. L’association des S.E.L est soutenue depuis sa création par le département de l’Hérault.

Carte des Sites d'Exception en Languedoc - S.E.L

Ne manquez pas l’essentiel grâce à la carte interactive !

Avec la carte interactive, repérez rapidement les principaux sites touristiques de la destination ! Vous trouverez ici toutes les informations pratiques (horaires, tarifs, accès, contacts…) pour préparer vos visites et découvrir les Sites d’Exception en Languedoc.

Les amateurs de patrimoine et de vieilles pierres seront séduits par les splendides abbayes telles que Valmagne, Sylvanès, Cassan et autres sites patrimoniaux majeurs comme les Arènes de Nîmes, la Cathédrale de Maguelone, les sites Templiers et Hospitaliers ou le Château de l’Engarran.

Amoureux de nature, entrez dans l’univers féerique des grottes de Clamouse, des Demoiselles, de la Salamandre, de l’Aven Armand et de Trabuc… ou évadez-vous dans l’une des plus importante Bambouseraie d’Europe, la Bambouseraie des Cévennes.

Enfin, les visiteurs férus de culture auront aussi de quoi satisfaire leur curiosité en découvrant les musées et espaces culturels tels que l’Espace Brassens de Sète, le musée des tradition Cévenole Maison Rouge ou encore la Maison Noilly Prat.

L'Abbaye de Valmagne - Hérault - Emidio Castri

Un dépliant PASS offert dès votre première visite

Le dépliant PASS donne à la fois toutes les informations pratiques pour découvrir les Sites d’exception Languedoc et également un PASS qui offre des avantages pour visiter l’ensemble des sites à des tarifs préférentiels, toute l’année.

Sites d'Excepiton en Languedoc - S.E.L

Ecoutez les représentants des Sites d'Exception en Languedoc les samedis et dimanches à 9h40 et 9h45 , sur France BLEU Hérault, et gagnez vos invitations et vos pass toute la semaine cet été !