En partenariat avec l'ONF et les coopératives forestières, l'opération "France Bleu s'engage pour nos forêts" s'est déroulée le 24 novembre au coeur d'un site géré par Unisylva à Pierre Buffière, en Haute-Vienne.

France Bleu Limousin et ses auditeurs s'engagent pour les forêts

Franck Bermond de la coopérative Unisylva et Pauline, 12 ans

Quelques auditeurs ont répondu présents à cet appel de la forêt.

C'est sous un ciel clément que l'opération s'est déroulée et dans une bonne humeur générale. Le chantier de plantation était encadré par un professionnel, Franck Bermond, technicien de la coopértaive unisylva.

Qu'est ce qu'une coopérative forestière?

"C'est le pendant de l'ONF mais pour le domaine privé", explique Franck Bermond, ajoutant que "les forêts privées représentent les trois quarts du domaine boisé métropolitain" . Celle d'unisylva, leader de la gestion durable des forêts privées avec 12 000 propriétaires adhérents, existe depuis 70 ans .

En France, on dénombre 138 essences différentes et ce sont les plus connues que nos auditeurs plantaient aujourd'hui : le chêne mais aussi le charme.

Ecoutons notre jeune auditrice engagée, Pauline 12 ans, parler de son expérience et Franck Bermond présenter le site et les arbres plantés, ce jour, à Pierre Buffière..

Une journée qui s'est conclue par une remise officielle de diplomes...

Diplôme remis aux participants © Radio France - Valérie DELOS

L'écologie, en parler c'est bien, s'engager, c'est mieux : France Bleu a choisi les deux options ayant à d'ores ayant déjà fixé rendez-vous à ses partenaires et auditeurs en 2022 pour une nouvelle édition.

