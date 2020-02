France Bleu Lorraine partenaire de la 55ème Foire aux Andouilles du Val d'Ajol

France Bleu Sud Lorraine est de sortie au Val d'Ajol à l'occasion de "La foire aux Andouilles". Le lundi 17 février retrouvez Jérôme Prod'homme et Nathalie Milion en direct du Val d'Ajol de 9h à12h.

Le Val-d'Ajol, France

Forte de plus de 4000 membres la confrérie des Taste-Andouilles du Val d'Ajol organise le 3ème lundi de février le Chapitre de la Docte, Insigne et Gourmande Confrérie des Taste-Andouilles et Gandoyau du Val-d’Ajol dont c'est la 55ème édition cette année.

Intronisation à la confrérie des Taste-Andouilles du Val d'Ajol

Le chapitre consiste en un défilé conduit par le Grand Dépendeur assisté du Maître des Archives, du Chancelier Hérault, du Conservateur du Musée, défendu par le Hallebardier…

Défilé haut en couleurs auquel participent les Confréries vineuses et gastronomiques venues fêter l’Andouille !

Chaque année, une cinquantaine de nouveaux intronisés viennent rejoindre la joyeuse cohorte et cette année Nathalie Milion reçoit cet insigne honneur tout comme Michel Drucker, Annie Cordy et le regretté Jacques Villeret.

A cette occasion France Bleu mettra à l'honneur le Val d'Ajol et les Vosges sur l'antenne

De 9h à 9h40 nous parlerons du tourisme dans les Vosges avec le monsieur tourisme du conseil départemental des Vosges Gérald Noirclère :

Pourquoi vient-on dans les Vosges ?

Quel est l'attractivité de celles-ci ?

A 9h40 nous recevrons Nicole Hanni productrice d'orties au Clos Lery :

Les vertus de l'ortie

De 10h à 12h une émission spécial Val d'Ajol :

Ce sont Pascal Batagne de l'académie des Chaircuitiers de Lorraine et Gérard Vançon, grand maître de la Confrérie des Taste-Andouilles et Gandoyau du Val-d’Ajol qui accompagnerons Jérôme Prod'homme sur l'antenne pendant que Natahlie se fera introniser.

Nous recevrons aussi Jean-Claude Aiguier étoilé au Guide Michelin et auteur du livre "Vénérable andouille du Val d'Ajol".

Philippe Lacroix, qui pendant 40 ans à été le célèbre chef vosgien du palace le Lido à Paris, nous délivrera ses secrets.

Nous rejoindra aussi la chef Lorraine Pierrat du Domaine Saint-Romary.

Nous parlerons aussi de l'entreprise de Buyer qui met son savoir-faire, datant de près de deux siècles, au service des professionnels des métiers de bouche, et des particuliers, passionnés de cuisine et de pâtisserie.

Une émission qui mets en valeur le patrimoine gourmand de notre Lorraine. A suivre en direct sur l'antenne de 9h à 12h.