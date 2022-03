France Bleu Périgord en direct du Château de Castelnaud

A l’occasion des journées portes ouvertes le 24 mars 2022 au Château de Castelnaud et aux Jardins de Marqueyssac, France Bleu Périgord vous propose ce mercredi 23 mars entre 16h et 19h, une émission spéciale avec de nombreux invités en direct du Château de Castelnaud-la-Chapelle.

L’occasion aussi de rencontrer l’équipe de France Bleu Périgord et d’assister à une émission de radio en direct.

Les invités de France Bleu Périgord mercredi 23 mars 2022

16h08 - Nathalie BAPST - Directrice des sites

16h23 - Renaud BEFFEYTE - Compagnon-Charpentier, constructeur de machines de guerre

16h37 - Jean LEMOUSSU - Jardinier en chef des Jardins

17h09 - Jacques MIQUEL - Historien de Castelnaud depuis 1980

17h24 - Angélique de SAINT-EXUPÉRY, propriétaire du Chateau des Milandes

17h45 - Christine LABORDE - Historienne/Médiatrice-Guide

18h10 - Thierry PASQUET - Réalisateur de Bloom Film

18h17 - Kléber et Genevieve ROSSILLON - Propriétaire des sites

18h35 - Nathalie BAPST- Directrice des sites

Les jardins de Marqueyssac sont dans le top 30 © Radio France - Antoine Balandra

Journée Portes Ouvertes jeudi 24 mars 2022 de 10h à 22h

Une journée qui signe le coup d’envoi d’une saison placée sous le signe du renouveau après 2 ans de pandémie.

- Au Château de Castelnaud, le Musée de la guerre au Moyen Age : Tir inaugural au couillard. Plus de 35 ans après l’ouverture du château au public, la reconstitution d’une nouvelle pièce d’artillerie à balancier, 5eme du genre à Castelnaud, et son installation à demeure, s’accompagneront d’une démonstration de tir publique dans l’enceinte du château.

- Et aux Jardins de Marqueyssac, le Belvédère de la Dordogne : Cette journée sera aussi l’occasion de célébrer les 25 ans du renouveau des Jardins de Marqueyssac, où les festivités se poursuivront en fin de journée. Avec Alain Baraton, jardinier en chef de Versailles et parrain de Marqueyssac. Présentation du nouveau film “Secret de jardiniers” et de l’exposition Marius Rossillon dit O’Galop, dessinateur du Bonhomme Michelin. Chandelles et feu d’artifice en soirée autour du château.