France - Suisse: L'aventure de l'horlogerie avec François Boinay

François Boinay est vice président de l'Office de tourisme du Pays horloger, et c'est un fin observateur de la vie dans le Haut Doubs et en Suisse toute proche. Il s'est toujours passionné pour la contrebande à "Saute- frontière", et a même fortement contribué a créer des itinéraires balisés de randonnées dans les pas des contrebandiers d'autrefois.

François Boinay est également collectionneur et réparateur de pièces d'horlogerie, passionné d'histoire et d'anecdotes en Pays horloger sur le Plateau de Maiche, à Charquemont, Morteau ou aux Ecorces, l'érudit raconte la contrebande, le rôle de "l'Orologeur" qui va donner son nom au métier, le travail "Sur la fenêtre", l'atelier, et même des techniques d'espionnage pratiquées autrefois.

Une série France Bleu Besançon réalisée par Thierry Eme et Dorian Baricault, épisodes à retrouver du 21 décembre au 1er janvier du lundi au vendredi à 6h07 et 18h07.

Sur les sentiers de la contrebande

Exposition photographique franco-suisse dédiée à l'inscription des Savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d'art sur la Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité Avec un décalage de quelques semaines imposé par les mesures sanitaires, le musée international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds (MIH) rouvre ses portes le samedi 19 décembre et présente, dans le même temps, le premier acte d'une nouvelle exposition temporaire.

Transmissions:

L’immatériel photographié invite le public à découvrir les œuvres de six artistes- photographes sélectionnés pour rendre compte du patrimoine culturel immatériel dans le domaine horloger, en écho à la toute récente inscription des savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art sur la Liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Le MIH inaugure ainsi le premier acte d'une exposition transfrontalière conçue avec le musée du Temps de Besançon, en attendant l’annonce officielle de la réouverture de ce dernier. À voir jusqu'au 7 novembre 2021.

Episode 1 : la contrebande à la frontière

Episode 2 : la contrebande horlogère intellectuelle

Episode 3 : le métier d'orlogeur

Episode 4 : les patrons et ouvriers horlogers