François-Joseph de Klinglin, un des plus grands escrocs d'Alsace

Pierre Nuss revient sur sur la grandeur et décadence d'un escroc local. Et du bâtiment qu'il a finalement laissé à la postérité.

Réécoutez l'histoire édifiante de François-Joseph Klinglin Copier

Il y a 335 ans naissait un des plus beaux arnaqueurs d’Alsace. François-Joseph de Klinglin, et en alsacien, Klinglinne, ça rime avec cling cling. François-Joseph de Klinglin était baron de Hattstatt, Seigneur d'Illkirch et de Graffenstaden, (oui, ce sont bien deux communes à la base) mais aussi d'Oberhergheim, de Bilzheim, Zillisheim, Munwiller et d’autres lieux. Ce noble naît à Sélestat en 1686, et après de brillantes études universitaires de droit à Strasbourg et grâce à ses soutiens, il entre en 1710 au Conseil souverain d'Alsace, qui avait été créé par Louis XIV lors de l’annexion de la région. Il obtient l’office de conseiller-chevalier d’honneur au Conseil Souverain à Colmar avant d’être nommé conseiller noble au Magistrat de Strasbourg. Puis administrateur d’une des fondations de la ville de Strasbourg et reçu Stettmeister à Strasbourg en 1719, un équivalent du bourgmestre.

Jusqu’ici tout va bien, son ascension est fulgurante, et en 1725, il devient préteur royal. François-Joseph mène la grande vie, et avec des proches bien placés, il s’enrichit sur le dos de toute l’Alsace, et plus particulièrement sur celui de Strasbourg. Pour financer son train de vie luxueux, il se spécialise dans les pots-de-vin, les dessous de tables, les détournements de fonds… et dans l’immobilier, accessoirement.

Il s'approprie notamment pour un prix dérisoire un terrain communal de la ville de Strasbourg entre la place Breuil et l’Ill où il fait construire entre 1731 et 1736 un luxueux hôtel. Mais en le faisant bâtir pendant ces cinq années par les employés municipaux. Ensuite, il revend cet hôtel qui ne lui a quasiment rien coûté, à la ville, mais plein pot, tout en continuant à y habiter gratuitement, puisque c’est censé être l’hôtel du préteur royal. La classe, non ?

Ce bâtiment existe encore, c’est l’actuel Hôtel de préfecture de la région Grand Est et du Bas-Rhin, juste à côté de la radio. François-Joseph Klinglin organise d’autres arnaques dans le genre, et une enquête est lancée en 1752, après quoi il sera emprisonné. Il meurt de curieuse façon le 6 février 1753 à la citadelle de Strasbourg. Goethe écrira ceci sur lui : “après avoir gravi tous les échelons de la félicité, régné presque sans frein sur la ville et la région, et goûté à tout ce que richesse, rang et influence pouvait offrir, Klinglin tomba finalement en disgrâce et fut tenu coupable de tout ce pour quoi on l’avait jusqu’ici envié”. La prochaine fois que vous verrez le palais du préfet à Strasbourg, pensez au grand arnaqueur François-Joseph Klinglin.