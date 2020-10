5 belles destinations ce samedi 24 octobre sur France Bleu Provence : entre fruits anciens, terroir, château, récits d'explorations et patrimoine horloger insolite, suivez nos invités d'Orpierre à Digne-les-Bains en passant par Le Puy-Sainte-Réparade, Cotignac et La Roquebrussane.

Fruits anciens, coing de Cotignac, le Château d'Arnajon, Alexandra David-Néel et l'horloge de La Roquebrussane

Le marché aux fruits anciens de la Toussaint d'Orpierre

Près de Sisteron, la commune d'Orpierre (Hautes-Alpes), réputée pour l'escalade et surnommée "le village qui grimpe", accueille à chaque Toussaint son traditionnel marché aux fruits anciens. L'édition 2020 est maintenue et se déroule ce samedi 24 octobre toute la journée. Qu'entend-on par "fruits anciens", pourquoi ont-ils été "oubliés" puis remis au goût du jour ? Son créateur, Paul Henquinez, est notre premier invité.

INTERVIEW - Paul Henquinez pour le marché aux fruits anciens d'Orpierre, avec Cédric Frémi Copier

Le marché du coing de Cotignac

La dégustation se poursuit à Cotignac (Var), dont l'emblème est le coing et qui organise son marché du coing ce dimanche 25 octobre de 9h à 16h. François-Xavier Guiller, président du Comité du coing de Cotignac, nous raconte l'histoire de ce fruit, son lien avec le terroir de Cotignac et sa mise en valeur auprès des jeunes générations et des restaurateurs.

INTERVIEW - François-Xavier Guiller, président du Comité du coing de Cotignac, avec Cédric Frémi Copier

Le Château d'Arnajon au Puy-Sainte-Réparade

Dans le Nord du Pays d'Aix, au Puy-Sainte-Réparade (Bouches-du-Rhône), le Château d'Arnajon, son parc et ses jardins impressionnent. L'une des plus belles bastides de Provence - du XVIIe siècle - se découvre ce samedi soir dans le cadre de la Nuit des Châteaux.

INTERVIEW - Bruno Pascal, copropriétaire du Château d'Arnajon, avec Cédric Frémi Copier

Alexandra David-Néel, l'exploratrice et figure de Digne-les-Bains

Elle est née le 24 octobre 1868, il y a 152 ans jour pour jour. Alexandra David-Néel, dont le musée et le jardin (mais pas la maison, crise Covid-19 oblige) se visitent à Digne-les-Bains où elle a vécu les 23 dernières années de sa vie, est l'une des plus grandes exploratrices du XXe siècle, féministe, orientaliste, philosophe et Ia première femme occidentale à entrer en 1924 à Lhassa, alors interdite aux étrangers. Nadine Gomez, conservatrice de la Maison Alexandra David-Néel, nous raconte son incroyable destin.

L'horloge de La Roquebrussanne

La nuit prochaine, nous passons à l'heure d'hiver : à 3h du matin il sera finalement 2h. L'occasion de découvrir une horloge particulière en Provence Verte, celle du clocher de La Roquebrussanne (Var), remontée manuellement chaque vendredi. Marcel Gazo est le trésorier de l'association de patrimoine "La Roquebrussanne se raconte".