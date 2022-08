Fûts de bois, œufs en grès ou amphore en terre cuite, les choix du domaine de la Ville Rouge

Les vignerons sont des gardiens de la tradition, dépositaires de méthodes ancestrales et héritiers de savoir-faire qui font la popularité des vignobles français à travers le monde. Mais cette tradition n'est pas figée : l'une des qualités de ces agriculteurs et artisans est de faire évoluer leurs pratiques, de les adapter aux goûts des consommateurs, de chercher encore et toujours à laisser au mieux s'exprimer les qualités naturelles du terroir et de leurs vignes. Le travail de la terre, qui permet au raisin de se développer et de mûrir dans les meilleures conditions, est essentiel pour faire un bon vin. Après la vendange, le temps de fermentation et le passage en cuve est également important pour préserver les qualités d'une appellation donnée, et pour affiner les saveurs et les tanins.

Au 21e siècle, les vignerons s'éloignent parfois des barriques qui donnent un goût de bois prononcé, pour aller vers des matériaux millénaires, grès et terre cuite, ou modernes, fibre de verre ou béton. Sébastien Girard, du domaine de la Ville Rouge, nous fait visiter son chai et présente ses différents contenants.

Sébastien Girard : « Le bois est un peu un artifice en fait. On a ce goût de bois, ce goût toasté ou vanillé selon les chauffes de bois que l’on prend, suivant la provenance du bois aussi. Tandis que les cuves en grès, on n’a que le goût du fruit. »

Petit cours d'élevage du vin avec un vigneron curieux et passionné. Copier

Le couple de vignerons devant l'une de leurs parcelles. La propriété s'étend sur une vingtaine d'hectares. © Radio France - A.W.