Gagnez vos 2 entrées pour les sites historiques les plus emblématiques de Gironde

Et si vous profitiez des vacances, pour (re)découvrir des sites patrimoniaux, historiques et emblématiques de Gironde ? France Bleu et Gironde Tourisme vous invitent à parcourir le département avec en poche le guide vert Michelin spécial "Les Iconiques en Gironde". Vous pourrez ainsi à votre tour vous transformer en ambassadeur de ces trésors auprès de vos proches, de vos amis qui ne manqueront pas de venir chez nous cet été.

Quel site souhaitez vous visiter en Gironde ?

Connaissez-vous le Château de Cazeneuve ? Le Joyau d'Aquitaine, propriété d'Henri IV où séjourna la Reine Margot. Avez-vous déjà visité la Cité du Vin à Bordeaux, son parcours permanent mais aussi son exposition temporaire événement : Picasso, l'effervescence des formes à voir du 15 avril au 28 août 2022. Et la Citadelle de Blaye, saviez-vous qu'elle avait pour but premier de contrôler la navigation sur l'estuaire de la Gironde ? A-t-on besoin de vous présenter le roi des phares, le Phare de Cordouan, classé au patrimoine mondiale de l'UNESCO depuis quelques mois. Les châteaux de La Brède et Vayres mais aussi l'ensemble des Monuments Nationaux, comme l'Abbaye de La Sauve Majeure qui composent cette sélection de sites emblématiques à visiter.

Lequel souhaitez-vous visiter ? 2 entrées sont à gagner pour ces sites et ceux regroupés sous l'étiquette des Monuments Nationaux. Faites votre choix ci-dessous.

Le guide vert Michelin "Iconiques en Gironde"

Avec vos 2 entrées pour l'un des sites emblématiques, nous vous offrons le nouveau guide vert Michelin Aquitaine dont le réseau des Iconiques de Gironde rassemble 18 monuments dans le département parmi les 900 sites recensés. La Gironde est l'un des départements les plus importants de France en matière d'héritage historique. Le guide vert Michelin propose ainsi de mettre en avant les pépites des territoires.