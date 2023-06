Gagnez vos guides avec France Bleu Besançon et Franche-Comté évasion !

DEA / C. SAPPA

14 sites d'exception à découvrir avec Franche-Comté évasion, en partenariat avec France Bleu Besançon

Votre guide vous donne accès à 14 sites exceptionnels dans toute la Franche-Comté:

- Le château de Joux

Surplombant la cluse de Pontarlier, le château de Joux vous plonge au cœur de plus de 1000 ans d'Histoire.

- La citadelle de Besançon

Un incontournable faisant parti du patrimoine mondial de l'UNESCO, à visiter dans la région.

- Les vedettes panoramiques du Saut du Doubs

Pour aller au plus près de la cascade du Saut du Doubs tout en profitant d'une balade commentée.

- La distillerie Guy

Au Pays de l'Absinthe, visitez la dernière distillerie familiale de Pontarlier, où se sont succédées 4 générations de distillateurs depuis 1890.

- Le fort des Rousses Juraflore

Découvrez les secrets des caves Juraflore perchées à 1150m d'altitude.

- La grotte de la Glacière

Comment voir de la glace en été en Franche-Comté ? Il suffit de grimper à 525m d'altitude à la grotte de la Glacière.

- La grotte d'Osselle

Découverte au XIIIème siècle, la grotte d'Osselle se distingue par la beauté de son décor naturel, la variété de ses cristallisations et colorations, pour ses phénomènes géologiques et pour ses trésors historiques et préhistoriques.

- La grotte des Moidons

La visite de ce pittoresque chef d'œuvre de la Nature découvert en 1966 vous entraînera dans un monde captivant.

- La grande saline de Salins-Les-Bains

Venez découvrir un des hauts-lieux du patrimoine comtois et partez à la découverte d’une des ressources insoupçonnées du Jura : le sel !

- La Rochère

Verrerie fondée en 1475 par Symon de Thysac, gentilhomme verrier, elle développe des collections qui vont des rééditions du XVIIIème siècle aux créations de designers.

- Les vedettes de Besançon

Embarquez à bord de la vedette « Le Battant » pour une croisière d’1h15 sur la Boucle du Doubs.

- Le musée de plein air des Maisons Comtoises

Un parc paysager de 15 hectares pour se balader, se cultiver et se divertir au gré des maisons, des potagers, des animaux, des expositions et des animations. Et cela toute l'année !

- La saline royale d'Arc-et-Senans

Manufacture royale du XVIIIe siècle, la Saline Royale fut conçue par l'architecte visionnaire Claude-Nicolas Ledoux et elle est classée au patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO.

- Le tuyé du papy Gaby

Un lieu hors du temps pour découvrir l'histoire du papy Gaby et la fabrication des salaisons.

Comment gagner votre guide ?

C'est tout simple ! Ecoutez France Bleu Besançon tous les week-ends de l'été à 7h20 et gagnez votre guide à tout moment.

Plus d'informations sur les 14 sites touristiques sur le site "Franche-Comté évasion ".