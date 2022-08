Gagnez votre séjour pour 2 personnes à Rouen pour le festival des Nuits "Normandie Impressionniste"

Du 26 au 28 août 2022, la Normandie accueille les Nuits "Normandie Impressionniste", un festival qui met à l’honneur les hauts-lieux de l’impressionnisme dans la région.

En 2024, le festival célèbrera les 150 ans du mouvement, mais en attendant, c’est le tableau Soleil Levant de Claude Monnet que la région honore. Pendant 3 jours, le festival anime 15 lieux en Normandie et réunit une vingtaine d’artistes contemporains. Au programme, une trentaine de rendez-vous festifs et innovants et 10 expositions inédites…

Et à cette occasion, France Bleu en partenariat avec Normandie Tourisme, vous offre un séjour pour deux personnes à Rouen du 26 au 28 août avec :

2 nuits pour 2 avec petit-déjeuner au Radisson Blue de Rouen

1 visite privée pour 2 du Musée des Beaux-Arts de Rouen

le transport aller/retour pour 2 (uniquement train)

Musée des Beaux-Arts de Rouen - CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Comment participer ?

Ecoutez France Bleu du lundi 15 au dimanche 21 août inclus, et en participant à l'un des rendez-vous jeu de la journée, vous serez inscrits pour le tirage au sort qui aura lieu lundi 22 août en direct à 13h55 dans Ma France, l'été