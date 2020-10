Gaspard de Besse, la Peste de 1720, demeures et jardins de la Belle Epoque à Saint-Raphaël et Camargue nature

Ce dimanche 25 octobre, France Bleu Provence commémore les 300 ans de l'épidémie de peste à Marseille et en Provence mais aussi les 239 ans de la mort du jeune et célèbre brigand Gaspard de Besse. Sans oublier une exploration de la Camargue côté nature et la visite d'une exposition à Saint-Raphaël.