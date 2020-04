Généalogie : profiter du confinement pour remonter le temps

Hier soir, Emmanuel Macron l’a annoncé, nous devons rester confinés encore plusieurs semaines. Et si nous profitions de ce temps pour partir à la recherche de nos racines familiales ? Comment s'y prendre ? Explications de Cyril Daydé, Directeur des Archives départementales de la Mayenne.

Les Archives départementales conservent des documents relatifs à chaque individu vivant ou ayant vécu sur le territoire. On peut y consulter les documents de l'État, des administrations, ou des notaires. Ce sont de précieux indices lorsqu’on se lance dans la construction de son arbre généalogique.

C’est une quête à la fois personnelle et qui nous ouvre sur des horizons différents, qui est au cœur de la généalogie - Cyril Daydé, Directeur des Archives départementales de la Mayenne.

Comment débuter sa recherche ?

Connectez-vous au site internet des Archives départementales du territoire sur lequel sont nés ou ont vécu vos ancêtres. Dans la rubrique « Chercher » ou « Généalogie » selon les sites, vous accèderez aux documents d’état civil, aux registres paroissiaux, au cadastre, et même aux matricules militaires.

Pour lancer votre recherche, il vous faut le nom et le prénom d’une personne et l’une de ces 3 dates : naissance, mariage ou décès, ainsi que la commune où a eu lieu l’évènement. A défaut d’avoir la date précise, vous pouvez consulter les tables décennales (la liste des naissances, mariages et décès survenus dans une commune sur une période de 10 ans).

Jusqu’où peut-on remonter ?

Les Archives départementales appliquent un délai légal de 100 ans avant de mettre en ligne les documents numérisés d’état civil. Votre recherche débutera donc en 1920 et pourra se prolonger jusqu’en 1792, date de la création de l’état civil. Concernant les registres paroissiaux, vous pourrez, avec un peu de chance, remonter jusqu’au 16ième siècle !

