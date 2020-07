GRANDEUR NATURE : Le Sartre, géosite de traces de dinosaures du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Le Sartre est un site paléontologique situé dans le Parc naturel régional des Monts d'Ardèche sur la commune d'Ucel. Il abrite une grande quantité d'empreintes de dinosaures et de crocodiles du trias cévenol. Après une longue campagne de recherche et de conservation, le site est ouvert au public.

Géosite du Sartre (Ucel) Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

230 empreintes de dinosaures âgées de 225 millions d'années

Le site paléontologique s'inscrit dans un paysage valloné typiquement méditerranéen et caractéristique du Piémont cévenol. Les premiers fossiles de traces de dinosaures ont été découverts sur une dalle de grès à la fin des années 2000. Mais ce n'est qu'à partir de 2015 qu'a commencé un travail d'inventaire et de préservation en vue d'une ouverture au public.

Le Sartre est un site de grès grossier. On ne devrait pas y trouver d'empreintes. Cependant, le paysage d'il y a 225 millions d'années était très différent. Il s'agissait du delta d'une rivière à faible relief. Avec le flux et le reflux des eaux, une couche d'argile s'est rapidement déposé les empreintes pour au final les protéger, et leur permettre de traverser le temps.

Géosite du Sartre (Ucel) Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

La zone concernée par les recherche est assez restreinte, 100m de long et de 1 à 3 m de large. Il s'agit d'une grande dalle de grès à l'inclinaison assez marquée. Il a fallu un travail conséquent pour décaissé cette dalle et arriver au niveau d'un grand nombre d'empreinte. A la fois un travail au tracto-pelle, puis au peigne et à la petite brosse. Au début des travaux, trente empreintes étaient visibles. En fin de recherche les équipes en dénombrent trois cent vingt de 10-15 cm pour certaines, jusqu'à 50 com de diamètre pour d'autres, datant du

Le travail s'est fait en collaboration avec l'équipe universitaire de l'Université de Bourgogne spécialisée en paléontologie et traces du vivants (sédimentologues, paléontologues, spécialistes de la reconsitution des environnements passés). De nouvelles technologies de repérage des empreintes ont été mises en œuvre : photogramétrie, reconstitution 3D, prises de vue en drône permettant de visualiser la piste, mieux comprendre la disposition des empreintes et le sens de circulation sur le site.

Sur le site du Sartre les traces datent de la période d'apparition des premiers dinosaures, bien moins bien connus que les dinosaures des films à grand spectacle. Plus petits, leur intérêt scientifique réside dans leur ancienneté. On retrouve très difficilement des squelettes, d'où l'importance des empreintes qui permettent de déterminer taille, longueur et poids. On ne peut cependant que supposer de leur aspect.

Géosite du Sartre (Ucel) Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Trois types d'empreintes

les Grallator sont les plus nombreuses. Ces petites empreinte tridactyles, de la taille d'une main humaine, sont celles de petits dinosaures carnivores qui chassaient en groupe. Proche d'un petit vélociraptor, il s'agit d'un dinosaure bipède, de deux ou trois mètres de long, deux mètre de haut, ne pesans sans doute pas plus de 50 kg.

les Autozoom sont de grandes empreintes à quatre ou cinq doigts mesurant cinquante à soixante centimètres de diamètres. Elles appartiennent probablement à un dinosaure de type platéosaure mesurant autour de dix mètres de long et d'un poids approchant les dix tonnes.

les Chirotherieum, troisième type d'empreinte découvert en 2019, appartiennent à des reptiles pseudosuchiens, ancêtres des crocodiles.

Toutes ces empreintes ont été laissées dans un laps de temps très court, quelques jours tout au plus. Ce qui implique qu ces espèces ont fréquenté le site en même temps. Or il est rare de trouver concomitamment des traces de dinosaures et de reptiles. Les études menées sur le site confirment l'hypothèse du déclin des grands reptiles crocodiliens au profit des dinosaures.

Un site ouvert au public

Après cette campagne de préservation, c'est au tour du public de découvrir le site et ses traces de dinosaures. De nombreux aménagements ont été mis en place : des plateformes pour dominer la dalle de grès, des tables d'interprétation empreintes, d'explications des espèces identifiées, d'autres proposant le récit de la découverte du site et l'explication des recherches menées. Le matériel a été réalisé en français, en anglais et dans une version pour les enfants. Un grand travail d'illustration a été effectuer pour mieux visualiser le Sartre et ses occupants il y a 225 millions d'année. Des moulages des empreintes offrent la possibilité de place sa main dans d'anciennes traces. Des bornes de visées permettent de zoomer sur certaines empreintes.