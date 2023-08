Guide vert des meilleurs vins de France 2024 : une belle cuvée pour les vins bourguignons

La directrice générale de la Vougeraie Sylvie Poillot est aux anges. Son domaine reçoit sa troisième étoile au guide vert des meilleurs vins de France 2024. Ce guide est moins connu du grand public, mais c'est l'équivalent du guide michelin dans le milieu viticole. La vigneronne reçoit également le coup de coeur du jury. Une consécration pour un domaine certes très étandue (52 hectares), mais assez jeune.

Les vins bio et en biodynamie mis en avant

Le domaine de la Vougeraie naît en 1999. Il a été créé par la famille Boisset, à la suite du rachats de nombreux domaines sur les côtes de Nuits et les côtes de Beaune. Dès le départ, l'accent est mis sur le bio et les techniques de biodynamie. "Ça permet de mieux conserver les sols, commente Sylvie Poillot, qui travaille depuis 2004 sur le domaine, "et ça donne des palettes beaucoup plus aromatiques". Peu nombreux au début du siècle, les domaines qui travaillent en bio sont de plus en plus nombreux. Ils représentent près de la moitié des références du guide vert 2024.

Du bio, on peut en faire sur des grandes et des petites parcelles. Bruno Clavelier gère un domaine de 6 hectares à Vosne-Romanée. Il a repris le domaine de son grand-père en 1987 et a toujours voulu éviter l'usage de pesticides pôur respecter son terroir. Il a reçu sa deuxième étoile cette année mais pour lui l'important c'est de continuer à faire de la qualité pour ses clients.

Bruno Clavelier, dans ses vignes à Vosnes-Romanée © Radio France - Grégoire Batais

Cette année le guide vert récense 7 400 vins notés et commentés issus de 1 230 domaines différents. Il y a 15 petits nouveaux sur la Bourogne. 5 domaines gagnent leur prémière étoiles et 7 en obtiennent une deuxième. Voici le récapitulatif :

Liste Lauréats Bourguogne

3ème étoile :

domaine de la Vougeraie (Sylvie Poillot, vigneronne coup de coeur du jury)

2ème étoile :

Domaine Bruno Clavelier,

Domaine de Bellene,

Domaine Benoît Moreau,

Domaine Ghislaine Barthod,

Domaine Berthaut-Gerbet,

Domaine La Soufrandière

1ère étoile :

La Maison Romane,

Domaine Robert-Denogent,

Domaine Valette,

Nicolas Maillet,

Domaine de l'Enclos

Entrée dans le guide :