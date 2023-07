Hagetmau en feria,Garcia Pulido triomphe, Solalito enchante

Prélude. Solal Calmet Solalito est un jeune nîmois que l’on a beaucoup vu toréer dans le sud-ouest ces trois dernières années. Dernière prestation en date en Gascogne, son passage à Mont-de-Marsan pour la récente Madeleine. Solalito qui est en fin de carrière chez les novilleros. Il est cornaqué par le plus normand des matadors français" Luisito", Ludovic Lelong, natif de Cherbourg, installé de longue date à Sanlucar de Barrameda. Il a découvert Pablo Aguado et offert une deuxième carrière à Emilio De Justo. Aux cotés du provençal ce dimanche soir, Guillermo Garcia Pulido. Natif de la région de Tolède, à vingt deux ans ans, Garcia Pulido a débuté avec la cavalerie en 2019. Seize courses à son actif la saison passée. Il a fait sa présentation en France à Garlin en avril dernier coupant deux oreilles à son second novillo de Pedraza de Yeltes. Il est également programmé à Parentis et St Perdon. Troisième impétrant, Tristan Barroso. Le jeune homme né à Madrid d’un père castillan est bien connu en Gascogne. De mère landaise il a grandi à Mont-de-Marsan. Débuts dans la tauromachie à l’école Adour Aficion. Puis Barroso est passé par Badajoz et sa brillante pépinière à novilleros. Il a torée sa première novillada avec picador début mars à Olivenza. Opéré récemment d’une épaule il a fait son retour pour la novillada de la Madeleine au cours de laquelle il a coupé deux oseilles.

Une histoire à écrire. Sans faire offense à ses deux compagnons du jour lesquels ont eu leur mérite propre, voila donc ce Solalito au prénom, Solal, échappé d’un roman d’Albert Cohen, et au patronyme, Calmet, qui sent la garrigue gardoise. Solalito, un temps, apprenait le tuba au conservatoire de Nîmes. Mais depuis le cours préparatoire il était également inscrit au centre français de tauromachie de sa ville natale. Pour une autre musique. Celle, silencieuse, du toreo. Solalito, ce dimanche de fin juillet , pour la novillada des fêtes d’Hagetmau était en bleu de France, le bleu de son espérance. Il a ourlé une faena quasi parfaite à un premier novillo de grande race. Toute construction de douceur et d’apaisement, de langueur aussi. Mais Solal à l’âme sensible parfois, et s’arroge le droit de ne plus être Solalito. Seulement un jeune homme qui rêve. Il aura vingt-trois ans mi-décembre. La jeunesse par moment à la conviction qui flanche. Solalito a mal tué. Il aurait pu être grand, il s’est contenté de n’être que bon. Il sera le 13 aout, attendu, dans Dax, puis le 27 à St Perdon au Plumaçon. Dans la perle de la Chalosse, Solalito a raconté, sans excès, face à son premier novillo, qu’il était prêt pour le doctorat. L’alternative ce sera chez lui, à Nîmes. Le dimanche 17 septembre. Des mains augustes, dans la cité du même nom, de Morante de la Puebla en présence d’El Juli qui fera ses adieux. Solal alors pour l’éternité, ainsi en va-t-il des matadors de toros, ne sera plus que Solalito.