Halloween en Alsace 1/5 : le vampire du Sundgau

Frissonnez avec Pierre Nuss et les légendes d'Alsace Copier

Halloween approche à grands pas, les citrouilles sont ciselées, taillées et garnies de bougies. Tout le monde porte du noir ou de l'orange, c'est une occasion de faire la fête. Mais autrefois, à cette date, personne ne sortait, d’ailleurs à deux dates dans l’année. Pile 40 jours après l’équinoxe de printemps, le 30 avril, c’était la nuit de la Walpurgis, la nuit des sorcières. Et pile 40 jours après l’équinoxe d’automne, le 31 octobre, c’est la nuit la plus mortelle de l’année, Samhain, la vieille fête celte, où les morts pouvaient venir faire un coucou. Le voile entre les morts et les vivants est fin à cette époque, on ne sait jamais ce qui peut le traverser. C’est pourquoi cette semaine, vous aurez droit au meilleur du pire des légendes alsaciennes, pour vous faire frissonner.

Ces légendes étaient racontées dans la Kùnkelstùb, lorsqu’il faisait tout noir dehors, il n’y avait pas d’éclairage public. Et elles étaient répétées, adaptées, car c'est un art de bien savoir les raconter, elles ont poursuivi des générations de jeunes alsaciens jusque dans la tombe, ces histoires qui sont arrivées juste à côté de chez vous. Il ne fallait pas s’aventurer la nuit dans de nombreux coins un peu perdus ou encaissés dans une vallée. Des monstres rôdaient, des âmes damnées locales se réveillaient parfois, pour emporter un égaré ou deux.

Tenez, saviez-vous que des vampires sévissent depuis longtemps dans le sud de l’Alsace ? Dans la tradition orale, 's Doggala, c’est son petit nom, est décrit comme une sorte de petit vampire qui trouble le sommeil des enfants en s'installant au beau milieu de la nuit sur leur poitrine, les empêchant de respirer dans leur sommeil. Cette sale bête essaie d'étouffer les enfants, et quand ils sont trop petits, et bien... Il est apparenté au Toggele de Leymen, au Doggele d'Altkirch ou aux Dockelé du Florival, ce sont tous des mauvais génies domestiques auxquels on attribue l'asthme nocturne ou la mort subite du nourrisson.

Il a été aperçu, dessiné aussi, de la taille d’un chien de couleur sombre, un chien de taille moyenne aux crocs luisants, qui se fond dans la nuit, et qui peut étendre des ailes noires pour voleter jusqu’au toit, jusqu’aux fenêtres. Une fois que l’enfant grandit, le Doggala ne vient plus, il sent que l’enfant pourra se débattre, appeler à l’aide. Ce soir, vérifiez donc si un chien à la robe sombre rôde dans la rue, sous la fenêtre où dort votre bambin. On ne sait jamais.