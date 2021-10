Halloween en Alsace 3/5 : la Dame Blanche du Schwartzenbourg

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter la malédiction des Dames Blanches Copier

Énormément de légendes alsaciennes font allusion à la Dame blanche. On dit que cette femme-fantôme hante les ruines des châteaux ou les étangs, les rivières, les lavoirs – elle est souvent près de l’eau. Elle est bien un fantôme, pas toujours celui d’une femme, et doit souvent expier une faute (tel que l’avarice ou l’infanticide) ou qu’elle se refuse à disparaître pour de bon à cause d’une attente désespérée (d’un amant, du retour de ses enfants, par exemple). Ses tourments la condamnent à errer entre le monde des morts et celui des vivants.

N’oubliez pas que le soir de Samhain, mieux connu aujourd’hui sous le nom de Halloween, le voile entre les monde s’affine, et se déchire parfois. Mais La Dame Blanche n’est pas forcément là pour vous effrayer ; souvent elle pleure et se lamente. Parfois elle demande aussi à être sauvée. Car elle est souvent prisonnière. Mais de quoi ? Peut-être d’elle-même ?

C’est le cas de la Dame Blanche du Schwartzenbourg, ce château à la limite entre les communes de Griesbach-au-Val et Munster. Il y a fort longtemps, une vieille femme malade envoya sa fille chercher le médecin à Munster. La petite Gretel fut surprise par un terrible orage et s’abrita sous une voûte du Schwartzenbourg. Soudain un cri retentit et Gretel perdit connaissance. Quand elle revint à elle, un moine recouvert d’une robe blanche l’observait. Il lui dit : « N’aies pas peur ! Tu vas recevoir la récompense que le Ciel te destine » Il la mena dans une salle remplie de lingots d’or, de diamants et de perles. « Toutes ces richesses t’appartiennent. Pour garder la possession de cet or, de ces perles et de ces diamants, tu devras rester vierge et ne jamais te marier. » Gretel courut à Munster, ramena le médecin et sa mère guérit. Gretel, à présent immensément riche, fit bâtir sur l’emplacement de la ruine du Schwartzenbourg, un palais splendide.

Dame Marguerite était très courtisée. Quelques années plus tard, un chevalier demanda l’hospitalité au château. Après une grande fête, la maîtresse du lieu lui demanda de rester au château, son intendant était vieux et qu’elle serait heureuse qu’un bon soldat le remplaçât. Il accepta et quelques mois plus tard, on apprit avec scandale qu’elle s’était fiancée avec son intendant. Le jour du mariage, Dame Marguerite marcha vers l’autel au bras de l’élu de son cœur et au moment du serment, un coup de tonnerre éclata dans le ciel bleu azur. Marguerite tomba, blanche comme les pierres. Le fiancé avait disparu. À sa place, un moine vêtu de blanc se tenait agenouillé et récitait les prières des morts. Depuis, la dame blanche erre, la nuit, inconsolable, dans les ruines du château de Schwartzenbourg. Elle se lamente à jamais sur son serment brisé.

