Halloween en Alsace 4/5 : le légionnaire fantôme de Dangolsheim

Bientôt Halloween, pardon, la Samhain, le voile entre les mondes mincit, des créatures le traverseront bientôt. Parfois, la nécessité, la faim, la chasse À Dàngelshe, Dangolsheim, par exemple, une apparition terrorise les habitants depuis longtemps, mais pas pour ce que vous croyez. à Dangolsheim, entre Soultz-les-Bains et Bergbieten, il y a une source. Seuls les oies et canards apprécient pleinement cette source mystérieuse qui coule au bas du village, où elle se déverse dans un grand bassin. Un sombre couloir voûté, bien maçonné, s'enfonce là sous la colline qui domine toute la commune au sud. Nul ne sait véritablement jusqu'où mène ce souterrain qui aurait déjà existé au temps des Romains. À juste titre, vous l’entendrez.

Nombreux étaient les anciens à connaître cette histoire, ils se la racontaient souvent dans la Stùb, les longues soirées d’hiver. Chacun avait un aïeul qui l'avait vu. Lui. Un soir de fin juillet, alors que beaucoup d'habitants étaient réunis à la nuit tombante autour de la source pour profiter de sa fraîcheur, un bruit étrange se fit entendre. Il venait du fond du couloir d'où coule la source. Cela résonnait comme les pas d'un homme marchant lourdement et dont le bruit des sandales ou chaussures était amplifié par les voûtes. Lentement, il semblait approcher. Pourtant, chacun savait qu’il n’y avait aucune issue à ce couloir. En même temps, une faible lueur approchait du fin fond du noir boyau. Elle devenait de plus en plus claire. Et brusquement surgit, passant les barreaux comme s'ils n'existaient pas et qui pourtant ferment toujours encore solidement l'entrée du souterrain, une silhouette

enveloppée d'une nuée de lumière. L'apparition jeta un grand effroi parmi l'assemblée, plusieurs personnes se sauvèrent précipitamment. D'autres furent si effrayées, qu'elles restèrent clouées sur place. L'apparition ressemblait à un soldat romain, un légionnaire qui leva le bras droit en signe de salut. Aucun son ne sortait de sa bouche. Mais tous ceux qui restèrent, figés par l’effroi, virent distinctement des larmes couler de ses yeux. Lentement, en baissant la tête, il fit demi-tour et s'enfonça à nouveau dans le long couloir, où il fut vite absorbé par l'obscurité. C’était en 1914.

Quelques jours plus tard éclatait la Première Guerre Mondiale. La même apparition fut encore signalée en 1939 et c'est alors qu'on se souvint qu'elle avait déjà été vue bien avant, en 1870. Ainsi sait-on maintenant à Dangolsheim que cet être étrange quitte un monde souterrain où tout se sait pour annoncer aux vivants les grands drames qui les attendent. Peut-être leur passage vers la mort. Ce n'est pas sans appréhension que les habitants pensent à ce phénomène, avec l'espoir que plus jamais le légionnaire ne vienne les saluer et annonce une boucherie à venir.

