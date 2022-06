Happy hour l'invité : Bertrand Defois

1922 – 2022 : il y a 100 ans les dessins du Pech Merle étaient découverts…

Les galeries préhistoriques sont découvertes le 4 septembre 1922 par 3 enfants du village de Cabrerets : André David, sa petite sœur Marthe et Henry Dutertre. A la lueur de leurs bougies, armés de cordes et de marteau, ils s’engagent dans un boyau de 140 mètres de long et débouchent après plusieurs heures d’exploration dans la salle des peintures. Il est plus de minuit quand les enfants ressortent de la grotte. Ils sont épuisés mais submergés par le bonheur de leurs découvertes. Ils auront passé 12 heures dans la cavité. Un siècle plus tard, célébrez avec nous cette découverte et l’histoire de ce haut lieu de la Préhistoire en Europe. Durant toute l’année 2022 de nombreux événements célébreront le centenaire.

Cette saison plusieurs visites exceptionnelles sont proposées, en dehors de la saison d'été, et tout au long de l'année. Différents rendez-vous festifs, conférences, projections, concerts, vont se dérouler tout l'été et à l'automne. Tout le programme est disponible sur le site internet de la grotte de Pech merle.

Entrée de la grotte de Pech merle à Cabrerets (46) © Radio France - Sylvain LECAS

Enfin, cette année, le musée du centre d'interprétation de Pech Merle vient d'être restauré et mis à jour, avec toutes les nouvelles découvertes sur la vie de nos ancêtres, dans la région du Quercy.

Bref une visite passionnante autour des traces laissée par nos ancêtres il y a 29 000 ans ! Attention, il est impératif de réserver vos places à l'avance !