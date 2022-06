Happy hour, l'invité : Jean-Pierre Joffre de l'automobile clud Rousillon

En imaginant Roue Libre, nous avons la conviction de contribuer à éclairer un passage complexe dans l’histoire de l’automobile, d’en appeler au plaisir et à la réflexion. Cet événement, premier de son genre et de son nom, veut à la fois commémorer le passé et éclairer l’avenir. Un passé coloré, épique et pittoresque, un passé de courses en tous genres, un passé d’agrément sans doute trop insouciant mais tellement agréable ! Des voitures de collection raconteront chacune leur histoire. Des clubs seront présents pour faire partager leur passion. Des démonstrations rappelleront à tous les joies du déplacement et les apprendront aux plus jeunes.

Mais Roue Libre ne se perd pas dans la nostalgie : le Festival veut aussi et surtout aborder les débats du temps, l’environnement, l’incessante évolution technique, les modes d’énergie, le déplacement pour tous, à travers des débats, à travers les productions de nombreux exposants. Nous voulons éclairer des perspectives variées et même parfois contradictoires, desquelles surgira forcément un avenir pour la mobilité.

Et ainsi, proposer à tous trois journées de ferveur et d’enthousiasme, entre passé et avenir, dès à présent.

Jean-Pierre JOFFRE, le président de l'automobile club nous présente ce week-end autours de la mobilité à Perpignan

Jean-Pierre Joffre de l'automobile club du Roussillon Copier

A noter que tout est totalement gratuit !